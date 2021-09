Asistencia federal para prevenir desalojos

Más de 9 mil casos de desalojo se han presentado en la corte de Miami-Dade tras un año de pandemia. Muchos de esos casos se solucionarán gracias a la asistencia federal destinada a pagar alquileres atrasados, pero no todos. “Las familias están viendo ese dinero, pero también hay un segmento de la población que todavía le cuesta mucho acceder a ese dinero”, dice Annie Lord, directora ejecutiva de Miami Homes for All.

Según dicha organización, aún hay quienes no han podido completar sus aplicaciones por distintas razones. “Es mucho papeleo, pero también hay barreras de idioma, hay barreras del tiempo, si una persona es el único adulto en la casa y tiene tres trabajos”, dice Lord.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

También, el requisito de que los propietarios verifiquen esas aplicaciones ha estancado a muchos. “Hay muchos casos donde el dueño no quiere participar por cualquier razón. Necesitamos más servicios legales para ayudar a esa gente que tiene un dueño que no quiere participar”, dice Lord.

Ron Book, el presidente de The Homeless Trust, que ha estado ayudando a procesar esos fondos federales dice que hay suficiente dinero para solucionar el problema, pero necesitan que las personas los contacten. “Sabemos que casi el tercio de los que enfrentan desalojos en el condado son personas de la tercera edad”, dice Book. El dice que esa población no podría sobrevivir en la calle por lo que le urge a todo el que conozca a alguien en esta situación que los contacte.

Para recibir ayuda solicitando estos servicios puedes contactarte con The Homeless Trust llamando al 305-375-1490. En Broward pueden llamar al 888-692-7203. El presidente del Homeless Trust dice que los inquilinos no solo pueden recibir dinero para pagar alquiler atrasado sino también para saldar sus deudas con las compañías de servicio público.