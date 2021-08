Asegura que la casa que arrendó durante sus vacaciones estaba inhabitable

Lo que se suponía sería un fin de semana de vacaciones, terminó inesperadamente para una familia del sur de Florida cuando descubrieron que la casa que habían arrendado estaba inhabitable.

Victor Quintero pensó haber planeado un viaje familiar perfecto para animar a su hija. “Yo quería rentar la casa un weekend para mi hija porque ella estaba sufriendo en la escuela porque no podía ir en persona”, dice Quintero.

El padre de familia dice que viajó de Sunrise a Fort Myers la pasada primavera para quedarse en una casa en la playa que arrendó a corto plazo a través del portal VRBO por 554 dólares, pero cuando llegaron dice que la casa no estaba habitable. “Los cuartos no tenían paredes, no hay ventanas, todo estaba con arena en el driveway…no había nada, no podía entrar a vivir o a quedarse uno ahí”, recuerda Quintero.

Fotos que proporcionó Quintero muestran un basurero enorme, maquinaria y materiales de construcción afuera de la casa. “No podía entrar a vivir o a quedarse uno ahí”, precisa y agrega que llamó a VRBO para quejarse. “Ellos me dijeron que tengo que llamar al dueño de la casa para tratar de recuperar el dinero para atrás".

Quintero dice que trató de contactar al dueño varias veces, pero no logró comunicarse. Ese día tuvo que manejar de regreso a casa, sin vacaciones y sin dinero.

Dice que le mandó un correo electrónico a la empresa apenas regreso en abril, de nuevo en mayo y en junio recibió una respuesta de un representante de VRBO diciendo: “La solicitud de cancelación fue hecha después de que pasó la ventana de elegibilidad” y que él no les “informó al momento del problema para que ellos pudieran asistirlo a encontrar un alojamiento alterno” o darle reembolso, algo que él dice no fue así.

Cansado llamó a Telemundo 51 Responde. Tres días después que de contactamos a VRBO, Victor recibió un correo diciendo que recibirá un pago de $450 como “gesto de buena fe”.

En un comunicado la empresa dijo que el “no era elegible para un reembolso basado en la política de cancelación de la propiedad”. Dicen que Quintero estaría cubierto “si hubiese contactado al equipo de atención al cliente las 24 horas al día, 7 días a la semana durante su estadía” algo que él dice que hizo. Agregaron que "cualquier solicitud de reembolso fuera de la política de cancelación establecida debe resolverse entre el anfitrión y el invitado".

Victor Quintero dice que está contento de recibir al menos parte de su dinero devuelta porque realmente le hacía falta durante esta pandemia. “Yo no estoy trabajando, pero yo estaba tratando de hacer algo para mi hija”, dice.

Le preguntamos a VRBO porque la casa estaba en su plataforma, si estaba siendo reparada, y si monitorean las condiciones de los alquileres a corto plazo para asegurarse que sean habitables, pero no hemos recibido respuesta aún.