Árboles causaban problemas en condominio de Sweetwater

En plena temporada de huracanes Aida Estévez dice que recibió una carta del seguro que cubre su condominio de Sweetwater diciendo que una reciente inspección había encontrado que los árboles en frente del inmueble estaban amenazando con ocasionar daños estructurales.

“Mi agente me llamó y me dijo: Aida, tienes que resolver esta situación con la ciudad de Sweetwater, porque de otra forma no te puedo conseguir otro seguro y el tuyo está ser cancelado”, cuenta.

Aida dice que llamó al 311 buscando información y luego de ver las imágenes por Google la operadora le informó que los árboles le pertenecían a Sweetwater.

“Como Sweetwater es una municipalidad independiente de Miami Dade, ellos eran los que tenían que resolver”, explica Aida.

Pero cuenta que, cuando contactó a la ciudad de Sweetwater, le dijeron que no podían podar los árboles porque estaban tocando las líneas eléctricas. “Entonces nosotros inmediatamente contactamos a Florida Power and Light para que puedan mandar a los equipos de ellos para venir y empezar a cortar los árboles que están tocando todos los cables de electricidad”, dice Orlando López, el alcalde de Sweetwater.

López explica que a ellos también les interesaba podar esos árboles ubicados en la 109 avenida, porque no solo amenazaban el condominio de Aida sino toda la cuadra. “Si esos cables se caen, no es solo la 109 que pierde corriente, sino muchas de las otras avenidas, incluyendo el mismo ayuntamiento”, dice López.

Según la correspondencia que obtuvimos, la ciudad se comunicó con FPL el 26 de agosto, pero a finales de septiembre aún nadie había podado los árboles, así que Aida decidió contactar a Telemundo 51 Responde y nosotros nos comunicamos con FPL. “En septiembre 27, cuando nos comunicamos contigo, tú los llamaste y el 28 nos cortaron las ramas de la Florida Power and Light”, dice Aida.

En un comunicado FPL nos dijo “FPL podó los árboles cerca del condominio El Polo el martes, para asegurarse de que estén lejos de las líneas eléctricas aéreas…Los árboles están en la vía pública y FPL ha hablado con el departamento de obras públicas de la ciudad sobre la necesidad de que coordinen con el condominio sobre cualquier poda o remoción de árboles en el futuro”. “Es bueno cuando llaman varias personas porque entonces se agitan un poquitito más”, dice López.

Luego que FPL cortó la porción que tocaba el tendido eléctrico, la ciudad de Sweetwater podó el resto de los árboles, solucionándole el problema a los residentes del condominio. “Ha sido una noticia maravillosa. La verdad es que se lo agradezco, gracias a Telemundo. Gracias a tu segmento, que sigas ayudando a mucha gente más”, dice Aida.