Alertan sobre estafas relacionadas con tu cuenta de luz

Si te llaman diciendo que estas pagando de más por tu cuenta eléctrica y te pueden ayudar a bajarla, seguramente prestarías atención. Eso fue lo que le sucedió a un empleado de Telemundo 51 recientemente.

“Nosotros sabemos por el medidor que tiene usted que está pagando sobrecargos de luz, por eso nosotros le vamos a dar a usted 1250 dólares, que lo vamos a mandar a su cuenta bancaria”, dice que le dijeron los que lo llamaron por teléfono.

El empleado de Telemundo 51 que cuenta que el supuesto representante de la empresa eléctrica sonaba profesional y el identificador de llamadas decía FPL.

“Me dio un numero de caso verdad y me dijo que, si había recibido una notificación de FPL, como una alerta roja que era sumamente importante cambiar el medidor, que era urgente, porque estaba obsoleto. Me dice el agente de nosotros ya le dimos autorización para que vaya a su apartamento ya que está en la zona para cambiar no es cierto su medidor, pero tiene que venir, no es cierto, a dar un depósito de 450 dólares para que le cambiamos, no es cierto, el medidor y yo le pregunte, ¿a qué dirección?" dice.

Cuenta que el representante le dio la dirección del edificio de la FPL en la 42 avenida y West Flagler donde se dirigió a ver si realmente tenía que dar un depósito por un medidor nuevo y preguntó por el supuesto representante en la portería.

Fue ahí que confirmó sus sospechas: “Él me dice, mira, tú sabes que aquí no es pero no eres la primera persona que le pasa eso, ok, aquí han venido personas diciendo exactamente que tienen que venir a pagar algo … eso me dice, eso es una estafa”, explica.

Ana Espinosa, portavoz de la FPL dice que estafadores se están haciendo por representantes de la empresa eléctrica.

“Estamos viendo a los estafadores tratando de agarrarle dinero a nuestros clientes de todas las maneras que ellos pueden pensar”, dice Espinosa.

En un documento que publican en sus páginas, la FPL muestra las distintas maneras en las que los estafadores pueden tratar de robarle dinero o datos personales, incluyendo cómo logran que el identificar de llamadas diga FPL.

“La FPL nunca te va a pedir dinero para cambiar el metrocontador, eso no es algo que la FPL hace, si hacemos cambios a los metrocontadores y puede ser que te llamemos para que nos des acceso a tu metrocontador pero nunca te vamos a pedir un pago para eso”, comenta Espinosa.

No sabemos porque citaron a nuestro colega a la cede de la FPL pero la empresa dice que están viendo distintas variaciones de la misma estafa

Donde amenazan con desconectar tu servicio si no pagas en algunas horas o exigen que le pagues con una tarjeta prepagada o transferencia bancaria. Si la llamada te parece extraña Espinosa aconseja: “cuelga el teléfono y llama a la FPL al número que está en tu cuenta”.

Ese número es el 1-800-226-5885. Ahí puedes revisar tu cuenta y te dirán si en realidad te están llamando de la FPL.