Alerta sobre nuevo fraude bancario

Luca Bencini siempre revisa su cuenta bancaria y cuando le entro una alerta acerca de un retiro de cerca de 30,000 dólares, sabía que había algo extraño. “Observéun email de Bank of America que decía si yo había abierto una cuenta nueva de bill pay para pagar una tarjeta de crédito de American Express. Nunca yo abrí esa cuenta entonces fui directamente a mi cuenta a averiguar y lo que me paso es que se robaron 27,000 dólares de mi cuenta de chequeo”, cuenta Bencini.

Bencini dice que recién había llegado de vacaciones cuando se desayunó la terrible noticia. “Inmediatamente me comunique con el departamento de fraude de Bank of America y ahí empezó el proceso de investigación”, dice.

Bencini, un instructor de vuelo federal dice que notó algo más extraño en su casilla de correo electrónico. “Observé que había muchos emails, aproximadamente centenares de emails que se llama spam bombing”, cuenta. Sebastian Schuetz, experto en ciberseguridad de la Universidad Internacional de la Florida explica que la práctica de spam bombing es cuando estafadores inundan la casilla de correo electrónico de sus víctimas con mensajes para tratar de despistarlos y así prevenir que vean los correos del banco alertándolos de la transacción fraudulenta. Cuando ya los ven, el dinero ha desparecido.

Schuetz dice que los estafadores consiguen los nombres, correos electrónicos, teléfonos y hasta cuentas bancarias de sus víctimas en bases de datos robados que han sido divulgadas en línea.

Bencini dice que se quejó con Bank of America pero su reclamo fue negado dos veces. “La conclusión del Bank of America fue que no hubo delito. Simplemente porque fue hecho, la transferencia fue hecha por una unidad bien conocida que hace bill pay…sé que no fue usando mi computadora ni mi laptop porque ambas estaban apagadas durante los días que estaba de viaje”, cuenta.

Bencini dice que angustiado, presento una queja con la oficina del alguacil de Broward para que investigaran como ocurrió el robo y luego se comunicó con Telemundo 51 Responde. Cuando contactamos a Bank of America, un portavoz nos dijo que “Debido a la privacidad” no podían compartir información de una cuenta particular pero se comunicaron con Bencini directamente. “Varios días después me llama Bank of America diciéndome que habían decidido abonar los 27,000 dólares a mi cuenta”, dice Bencini.

Bencini dice estar agradecido de tener su dinero devuelta y ahora toma nuevas precauciones para evitar ser estafado nuevamente. “Lo que estoy hacienda ahora es una doble autorización en mi cuenta, donde tengo que usar obviamente username y password pero también tengo que esperar que me mande un código a mi teléfono”, explica.

Bencini también cambio todas sus contraseñas, algo que dice piensa hacer con más frecuencia ahora y también congelo su informe de crédito en las tres agencias crediticias. Mientras la oficina del alguacil investiga quien está detrás de esta estafa, Bank of America nos dijo que “El origen del compromiso de un dispositivo puede ser complicado de descubrir” y que ellos “investigan a fondo cada caso”. Compartieron más consejos para protegerte de fraude en este enlace: https://www.bankofamerica.com/security-center/overview/