Afectados esperan que se entregue mercancía en Cuba

En mayo del 2019, en una entrevista con Telemundo 51 Responde, Yosvany Acosta dijo que entregaría decenas de envíos en Cuba o les devolvería el dinero a sus clientes en Miami. Algunos de esos clientes llevaban un año esperando a que la mercancía llegara a la isla. “Tenemos los fondos para resolver este problema”, dijo Acosta, quien en ese entonces era el gerente de Tiendas Caracol. En junio, la carga aun no llegaba y Acosta le dijo a Telemundo 51 Responde “Básicamente este mes ya vamos a estar al día con toda la carga atrasada. Cien por ciento, no va a quedar nada detrás”. Tan confiado estaba Acosta que se iba a poner al día que agregó, “Empezamos hace dos semanas, a recibir carga nueva”.

Pero las motos eléctricas que clientes como Ebert Martin, Rodolfo Rodriguez y Yohan Sanchez le compraron a Tiendas Caracol con la promesa de que les serian entregadas a sus familiares en Cuba, nunca llegaron. “Creo que él está mintiendo, no está siendo honesto con las personas”, dice Yohan Sanchez.

En Diciembre, en la corte de Miami-Dade, Acosta y un exsocio se disputaron el título de la empresa que usaban para enviar la mercancía a Cuba. Ese día, en un intercambio entre Myriam Masihy de Telemundo 51 Responde y el exgerente de Tiendas Caracol sobre la mercancía de ciertos clientes, Acosta dijo que, “Todo se envió ya”.

Pero, durante la audiencia, Acosta le admitió a la jueza que ocho contenedores llenos de mercancía estaban estancados en Cuba, aparentemente por falta de pago. Cuando la jueza preguntó a quien le pagaron los clientes por esos envíos, Acosta dijo que a él. La jueza luego respondió diciendo que Acosta no podía quedarse con ese dinero porque no le pertenece. Al final de la audiencia, la jueza le ordenó a Acosta que le traspasara todas las cuentas, documentos y poder de la empresa de envíos al exsocio, Isaac Kodsi.

Kodsi dice que él intentaría ayudar a los clientes inconformes. Empezó atendiendo a clientes que contactaron a Telemundo 51 alegando que, tan reciente como en Octubre Acosta cobro por envíos a Cuba que nuevamente no llegaron. Eso fue bajo la empresa de su novia. “Era un proyecto nuevo que íbamos a comenzar que al final no comenzamos, pero no llego a funcionar”, explicó Acosta.

Esos paquetes aún estaban en el almacén que se le entregó a Kodsi así que él les devolvió la mercancía. “Ya pude recuperar todas las cosas sin problema ninguno. Todas las saque bien no me falto nada”, dijo Misley Garcia, quien tenía mercancía perdida.

Pero, el costo de esos envíos aun no lo recuperan.En cuanto a la mercancía estancada en Cuba, Kodsi dice que estaba tratando de lograr que soltaran los contenedores pero que cuando tomó las riendas de la empresa, las cuentas de banco estaban vacías. Desde entonces, Kodsi se mudó de ese almacén. Sabemos que la procuraduría general del estado está investigando esto y dice que cualquier persona que perdió dinero puede llenar este formulario, y enviarlo a la dirección que se encuentra en el documento: http://myfloridalegal.com/webfiles.nsf/WF/KGRG-8ESQJ7/$file/SpanishComplaintForm.pdf