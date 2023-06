Acusa a empresa constructora de quedarse con el depósito de una casa que nunca recibió

Niuris Armentero pensaba que tendría la casa de sus sueños en un terreno de Port Charlotte que se la construiría la empresa Steel X Homes ubicada en Orlando.

“Esta casa estaba en el mercado, solamente tenías que esperar un año, para que ellos construyeran la casa”, cuenta Armentero, quien en marzo del año pasado le dio un depósito de $12,000 a Steel X Homes y le prometieron que tendría su casa en marzo de este año, pero pasaron meses y al no ver movimiento por parte de la empresa pidió una cancelación y reembolso.

Ella dice que una representante acordó y le envió una cancelación de contrato “donde aclaraba que nos iba a devolver el dinero depositado, tenían 60 días hábiles, hasta la fecha, no recibimos nada”, explica Niurus Armentero, quien no recibió esa cancelación firmada de regreso de Steel X Homes y se quedó sin depósito y sin casa.

Según la Pocuraduría General de la Florida, nueve personas han presentado quejas similares contra Steel X Homes y Solar X Homes, empresas vinculadas a Richard Rivera y Paavo Salmi. Solar X Homes tiene una calificación de F en el Buró de Mejores Negocios por la manera en la que atendieron 33 quejas recibidas.

Cuando el equipo de Telemundo Responde de Orlando fue a la sede de Steel X Homes, Paavo Salmi les cerró la puerta diciendo que no tenían tiempo de hablar con ellos. Por su parte, Richard Rivera, quien hace cuatro años le concedió una entrevista a Telemundo Orlando por quejas recibidas contra otra empresa de construcción, esta vez no habló con nadie.

Rivera actualmente está completando un programa de desviación previa al juicio para que le desestimen cargos criminales en el condado Orange de participar o actuar como contratista certificado y registrado.

Horas después de esa visita en Orlando, en Miami recibimos una llamada de Jorge Peña, quien se identificó como gerente de construcción de Steel X Homes explicando la razón de tantas quejas. “Esto ocurrió a través de todos los Estados Unidos, que decidieron cancelar sus contratos a pesar de que aún cualificaban para el préstamo perdieron sus depósitos porque ninguna de estas empresas devuelve sus depósitos”, dijo Peña.

En cuanto al caso de Niurus Armentero, Jorge Peña dijo que ellos si habían hecho trabajo mientras ella estaba esperando.

Peña aseguró que habían sacado los permisos de construcción, algo que dicen les costó caro. “Según el contrato ellos nos deben dinero a nosotros ya que nos gastamos más de lo que ellos pagaron para los permisos de esta casa que solamente nos sirven para la casa que ellos querían comprar”, explica el gerente de construcción de Steel X Homes.

Días después de esa llamada, Yani Jusakos, el propietario del edificio donde operaba Steel X Homes los desalojó por falta de pago. “Me deben enero, febrero, marzo, abril, mayo. Me deben cinco meses. Y nunca me pagaron el depósito tampoco. Ósea me deben más de 60 mil dólares”, dijo Jusakos, quien cuenta que después del desalojo captó a Rivera regresando a su propiedad e insultándolo a él y a su familia.

Jusakus, quien también es contratista general, dice que Rivera y Salmi, también le deben dinero por once casas que le pidieron construir, que según él, nunca le pagaron. “Nos dimos cuenta de que era acostumbre de ellos sacar el depósito a la gente”, revela Jusakus.

El departamento de regulación profesional actualmente tiene una investigación pendiente en contra de Paavo Salmi por acusaciones de que estaba ejerciendo como contratista sin licencia. A Richard Rivera le impusieron una multa de 7 mil dólares en un caso similar y aunque esa agencia ha recibido varias quejas en contra de Steel X Homes, la mayoría se desestimaron porque no encontraron evidencia suficiente para mostrar que se violó la ley.