Noticias Que Hicieron Historia Rescatamos archivos con hechos, sucesos y momentos que cambiaron la historia del Sur de la Florida JORGE CARBALLO - GERENTE GENERALHELGA SILVA - VP DE NOTICIAS Y CONTENIDOADRIANA MOCCIOLA - PRODUCTORA EJECUTIVAERNESTO OCHOA - ESCRITOR Y PRODUCTORPATRICIO MUÑOZ - PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓNHÉCTOR VIERA - LOCUTORMELONIE JORDAN - DIRECTORA EN ESTUDIOARTURO RAFAEL MACÍAS - OPERADOR APCRUBÉN SOLÁ - ILUMINACIÓN Y ASISTENTE EN ESTUDIODAVID WATSON - DISEÑADOR GRÁFICOPAULA RODRÍGUEZ - PRODUCTORA ASOCIADAZAHIRA COLLAZO - CAMARÓGRAFA