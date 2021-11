Venezuela se prepara para elecciones regionales este fin de semana

Una vez más el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos de los venezolanos, este domingo 21 de noviembre solo quienes estén residenciados en Venezuela podrán votar para renovar las autoridades regionales, lo que viola el derecho universal del voto de más de seis millones de ciudadanos que se vieron obligados a migrar para escapar de la crisis humanitaria.

Este fin de semana serán electas las autoridades de 23 gobernaciones y más de 350 alcaldías que actualmente están en manos oficialistas. Dentro del territorio nacional más de 21 millones de venezolanos podrán ejercer su derecho al voto. Mientras que la voz de más de seis millones de venezolanos en el extranjero será silenciada en otra violación a la constitución por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Estas votaciones están enmarcadas, para algunos venezolanos, en una profunda decepción y desconfianza tanto en los actores políticos como en el árbitro electoral. María Corina Machado, líder opositora, expresó su descontento con respecto a la jornada.

“Esto no es una elección, esto es una asignación, tu voto no elige, no solo porque no haya las condiciones técnicas, por favor todo el mundo sabe que el registro electoral está totalmente destruído, manipulado, seis millones de venezolanos afuera que no pueden votar. Obviamente cuando tú no tienes soberanía nacional y no tienes estado de derecho no puede haber soberanía popular”, dijo María Corina Machado.

Sin embargo, existe otra facción opositora con más de seis mil candidatos inscritos para medirse ante el chavismo. David Uzcátegui, candidato a una de las gobernaciones de la región capital, visibilizó el hito que podría marcar en la lucha contra el régimen una alta participación ciudadana en este proceso.

“Ya tuvimos la experiencia hace cuatro años, hubo un llamado general a no votar a entregar las alcaldías a Maduro y su combo y qué se logró con eso, no se logró absolutamente nada, más bien lo que hicieron fue profundizar ese modelo perverso”, advierte el candidato opositorDavid Uzcátegui.

Será a través de 3082 cargos de elección popular que la oposición busque oxigenar su presencia en todos los rincones del territorio venezolano.