Venezuela: Muertes por COVID-19 ascienden a 110

CARACAS.- Tres personas más fallecieron por COVID-19 en Venezuela, con lo que la cifra de personas que han muerto por esta enfermedad en el país se elevó hasta los 110, informó este fin de semana, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro.

Entre los muertos se encuentra una mujer de 40 años que vivía en el popular barrio caraqueño de Catia, que padece uno de los peores brotes de todo el país, y no tenía antecedentes de viaje ni contacto con casos conocidos, indicó Rodríguez en una intervención telefónica con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El segundo fallecido es un hombre del municipio de El Hatillo, en el área metropolitana de Caracas. Era comerciante, tenía 63 años, hipertensión arterial y diabetes, entre otras enfermedades que empeoraron su estado de salud, destacó EFE.

El tercero es un varón de 30 años que residía en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela y que tiene el peor brote detectado hasta la fecha. Era un comerciante informal y padecía tuberculosis.

Además, Rodríguez detalló que en las últimas 24 horas fueron detectados 292 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 239 son de transmisión comunitaria y 53 importados por migrantes que retornaron a Venezuela. De ese modo, la cifra total de personas contagiadas en el país con el coronavirus SARS-COV-2 es de 11.483.

De esos 239 nuevos casos, casi el 60 % (140) fueron localizados en Caracas, por lo que Rodríguez destacó "que se vuelve a prender, de manera importante, la alarma en distrito capital".

Le siguen los estados de Miranda, con 36 casos; Carabobo (15), Delta Amacuro (12), Cojedes (8), La Guaira (7), Lara (6), Zulia (5), Portuguesa (4), Falcón (3), Guárico (2) y Aragua (1).

De los 36 casos de Miranda, 13 fueron localizados en el municipio de Sucre, también en el área metropolitana de Caracas, donde se encuentra el barrio (la favela) de Petare, la mayor de Venezuela, con lo que las dos zonas más afectadas de la capital son las dos más humildes.

Rodríguez afirmó que de los 11.483 casos localizados en Venezuela de la enfermedad COVID-19, 7.401 están activos y 3.972, es decir el 35 %, "se encuentran totalmente recuperados".

Del resto, el 99 % de los pacientes están ingresados en distintos centros del sistema público de salud y el 1 % (89 personas) en clínicas privadas.

Entre los contagiados, 6.743 son asintomáticos y 17 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos, según el ministro de Maduro.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, anunciaron que están infectados.

CIFRAS EN ENTREDICHO Y CRISIS HOSPITALARIA

Tanto organizaciones no gubernamentales del área de salud, como representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, han manifestado sus dudas sobre las cifras que manejan los representantes de Maduro y han destacado la débil infraestructura hospitalaria.

El recuento de casos de Venezuela comenzó a acelerarse el mes pasado y está aumentando en más del 30% cada semana, según el Dr. Julio Castro, parte de un equipo de asesoría médica que trabaja con el también presidente del Parlamento Juan Guaidó.

El reciente aumento en el recuento de casos, que ahora incluye al vicepresidente del Partido Socialista Diosdado Cabello y al ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, indica que la pandemia pondrá a prueba el precario sistema de salud de Venezuela.

Los hospitales del país ya sufren apagones constantes, falta de agua corriente y escasez crónica de suministros básicos, según grupos de derechos humanos y trabajadores de la salud.

El gobierno no ha hecho nada para resolver estos problemas desde que declaró una estricta cuarentena a principios de marzo, dijo José Manuel Olivares, médico y legislador que también forma parte del equipo de asesoría de salud de Guaido.

“El gobierno … no compró ventiladores. No mejoró los hospitales. No reparó rayos X (máquinas). No hizo lo que debía hacerse ”, dijo en una entrevista telefónica, reseñada por Reuters.

El régimen de Maduro asegura los aproximadamente 300 hospitales públicos de Venezuela tienen 23,000 camas, mientras los expertos médicos han advertido sobre la infraestructura hospitalaria débil y dicen que las pruebas que se están realizando son limitadas porque el gobierno solo ha autorizado a un solo laboratorio para realizarlas.