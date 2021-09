Venezuela experimenta pobreza extrema mientras se agudiza la crisis humanitaria

En Venezuela la pobreza extrema se incrementa y agudiza la crisis humanitaria. Una encuesta reciente sobre las condiciones de vida dibuja un país sin oportunidades. Desgarradoras cifras revelan un 94% de pobreza. El país pareciera ir directo a un agujero negro con venezolanos ganando un dolar por día.

La encuesta anual que realiza el centro de investigaciones de la UCAB confirma que quienes no están sobreviviendo dentro del país han migrado de alguna forma para enviar remesas. El año pasado fueron más de 2500 millones de dólares en ayudas superando los ingresos petroleros.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Luis Pedro España, docente investigador del proyecto ENCOVI, advierte que “el 90 de pobreza que estamos reportando es más o menos el techo de la pobreza en Venezuela, digamos que estamos estancados a ese nivel desde hace unos tres o cuatro años, la razón fundamental de eso es que Venezuela dejó de tener oportunidades o de ofrecer oportunidades” a los venezolanos.

Un 76,6% corresponde a pobreza extrema, hogares donde la desnutrición y las enfermedades endémicas han cobrado vidas. Desmejoras y precariedad que se resumen en la disminución de tres años de esperanza de vida menos con la profundización de la crisis. Sin oportunidades ni esperanzas.

“La traba es una inmensa conflictividad política y unas trabas institucionales para que el país vuelva a ser confiable", precisa el docente investigador.

Lo que dibuja un país sin esperanza en especial para los jóvenes profesionales y para un sector laboral que aunque quiera trabajar no le es rentable. “Es mucho más costoso ir a trabajar que lo que se va a recibir por el trabajo. Digamos que no es producto o no fue solamente producto de los confinamientos del COVID-19, este es un país que estaba inmovilizado, que estaba confinado por el problema de la gasoline, la gente no tenía cómo moverse, la gente no tenía cómo ir al trabajo”, acota el especialista.

Un panorama económico y social que ha conflictuado y descompletado a las familias venezolanas por migraciones, muertes y abandono.