Venezuela a las urnas este domingo entre la tensión y el desánimo

En comparación a procesos anteriores, hay escasa expectativa pre-electoral en el país. El ambiente en Caracas a 3 días de las votaciones para gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional es tranquilo.

Unos 21 millones 485 mil electores están convocados, pero para el analista político, Tomás Socias, habrá un alto índice de abstención.

"Está muy desmotivado el venezolano a votar estas no son opiniones, ni lo que dicen las redes, ni lo que piense cada uno de los sectores ... esta es una realidad es una fotografía así que puede ser que la intención de voto crezca una gotica antes del domingo por la situación de conflicto entre votar o no votar”, explica Socias.

La líder opositora María Corina Machado ha llamado a boicotear el evento: el código QR de cada acta de votación, que la llevó a reclamar con argumento un supuesto triunfo del opositor Edmundo González en las presidenciales del pasado año, ha sido eliminado para esta elección.

"El 25 de mayo no es una elección, es una farsa, es una trampa, por eso te pido algo muy simple, este domingo pa' tu casa, no salgas, no los obedezcas", dijo la líder de la oposición, María Corina Machado.

Voces como la del excandidato a la presidencia y exgobernador opositor, Henrique Capriles, son contrarias a los llamados de abstención. Inhabilitado, ha lanzado a su compañero Juan Requesens, expreso político, a la carrera por la gobernación de Miranda, el estado más importante del país.

"Votar no significa lavarle la cara al gobierno, votar no es reconocer a quienes se robaron la soberanía popular, votar significa expresar lo que tenemos en el corazón”, dijo el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles.

El gobierno nacional confía en hacerse con la mayoría de las Asamblea y de las gobernaciones, por lo que ha denunciado intentos de ataques por parte de la oposición para evitar la participación.

"¡Llueve, truene o relampaguee habrá elecciones de Asamblea Nacional y de Gobernaciones, saben por qué lo digo ¿verdad? ¡Por que los fascistas no han podido, ni podrán!", dijo Nicolás Maduro.

Este domingo serán electos 277 diputados incluyendo representantes de la región del Esequibo actualmente en reclamación y disputa con Guyana.