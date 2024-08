Unión Europea advierte de una “grave crisis” en Venezuela si no se verifican resultados

SANTANDER, ESPAÑA.- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió de que, en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ganó sin poder verificarlo, este país "puede entrar en una grave crisis".

"Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto ocurra", manifestó Borrell este lunes.

El jefe de la diplomacia europea compareció ante los medios de comunicación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, donde esta semana dirige el curso 'Quo Vadis Europa?'.

"Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y por el momento no son verificables, o mejor dicho, lo son a través de la información que publica la oposición", agregó Borrell.

El pasado viernes, 22 países y la Unión Europea solicitaron la "inmediata publicación de todas las actas originales" de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y la verificación "imparcial e independiente" de los resultados de esos comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro, de acuerdo con una declaración suscrita en Santo Domingo.

"Toda demora" en esa verificación, "preferiblemente por una entidad internacional para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas", pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el 2 de agosto, indica el texto, leído por el ministro dominicano de Exteriores, Roberto Álvarez, en el Palacio Presidencial en Santo Domingo junto a los firmantes de la declaración.