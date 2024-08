María Corina Machado agradece a la Unión Europea por exigir “el cese de la represión” en Venezuela

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció al alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por exigir "el cese de la represión" en Venezuela, que atraviesa una crisis política luego del anunciado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, cuestionado por numerosas naciones.

"Agradecemos su exigencia al cese de la persecución y de la represión", expresó en X la exdiputada, que citó un artículo publicado por Borrell, en el que reitera que, a juicio de la UE, el candidato de la principal coalición antichavista, Edmundo González Urrutia, "parece ser el ganador de las elecciones" y no Maduro, como anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Machado remarcó que la comunidad internacional "tiene una gran responsabilidad en el respaldo a esta exigencia y en contribuir a una transición ordenada y pacífica en Venezuela".

"Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del (partido gobernante) PSUV no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira", dijo la exdiputada durante una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Agradezco, en nombre de millones de venezolanos, a la Unión Europea y al alto representante por esta declaración que explica al mundo la situación crítica que vive nuestro país y la necesidad de que se reconozca y se respete la soberanía popular expresada en los votos. Sabemos que contamos con el apoyo del mundo democrático", añadió.

En su escrito, Borrell subrayó que lo "más urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin, y de forma inmediata, a las detenciones arbitrarias y a la represión", en alusión a las más de 2.400 personas que, según el Ejecutivo, han sido detenidas en el contexto de las protestas poselectorales.

"El hostigamiento y las amenazas en contra de las fuerzas democráticas opositoras y los periodistas y medios de comunicación debe detenerse", prosiguió el alto representante, que respalda la petición de Brasil, Colombia y México -cuyos Gobiernos son aliados de Maduro- de que el CNE publique los resultados desagregados, como establece la normativa legal.

El CNE, que dice haber sufrido un ataque cibernético el día de las votaciones, sigue sin divulgar los resultados que confirmen la victoria de Maduro.

TSJ no puede impedir publicación de resultados electorales

Este propio fin de semana, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede impedir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los datos desagregados de las presidenciales, cuyo resultado está siendo revisado por la Corte.

"La Sala Electoral del TSJ -que lleva adelante la "validación" del resultado oficial, que ratificó a Nicolás Maduro como presidente- nunca puede ser instrumentalizada para impedir que el CNE cumpla con etapas fundamentales del proceso electoral, ligadas a la auditabilidad de los resultados", dice un comunicado de la PUD, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios.

El bloque antichavista reiteró que el ente electoral no ha publicado los resultados desagregados, contrariando su propio cronograma, y que las auditorías posteriores a las votaciones "han sido interrumpidas por el CNE sin justificación alguna".

Asimismo, recordó que, tras anunciar el triunfo de Maduro, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, se comprometió en público a que "en las próximas horas entregaría" los datos que "soportarían el boletín" de resultados y que estos serían publicados en la web de la institución y, "13 días después, ninguno de estos compromisos se ha cumplido".

El anuncio del gobierno estadounidense de reconocer a Edmundo González se produce mientras los gobiernos de Brasil, Colombia y México pidieron de manera conjunta a las autoridades electorales en Venezuela, que compartan las actas electorales.

La PUD insistió en que corresponde al CNE "garantizar la transparencia y confiabilidad" de las elecciones, por lo que considera "inaceptable que se cercene el procedimiento" para "colocar bajo el manto de la opacidad unos pretendidos resultados no auditados ni desagregados", en alusión al proceso que lleva adelante el TSJ.

Con esta "validación" judicial solicitada por Maduro ante el TSJ -una institución controlada por magistrados afines al chavismo- "se intenta crear una vía para certificar resultados emitidos a partir de actas inexistentes o secretas", prosigue el antichavismo en su escrito.

Además, la PUD cree que la Sala Electoral del TSJ pidió a los excandidatos presidenciales "todos los materiales" relacionados con las votaciones "para privar a los participantes de las copias de las actas de escrutinio, únicas pruebas que tienen y que garantizan la transparencia del proceso".

La presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, aseguró este sábado que un "personal altamente calificado e idóneo" trabajará con los "más altos estándares técnicos" en la validación del resultado electoral, aunque no dio detalles al respecto, ni estimó el tiempo que tomará este proceso.

Reiteró, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, que el CNE acudió al TSJ para "consignar oportunamente todos los recaudos relacionados con el proceso" y que la PUD no presentó "material electoral alguno", pese a que publicó en una página web "el 83,5 %" de las actas de votación para sustentar su denuncia de fraude.

En un contundente comunicado señala que el proceso electoral "no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes"

El TSJ trabaja para "producir la sentencia definitiva" que "tendrá carácter de cosa juzgada" y "de obligatorio acatamiento", añadió Rodríguez.

El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, ha dicho que estas elecciones no pueden ser consideradas democráticas porque no se adecuaron a los estándares establecidos, un pronunciamiento que el Gobierno ve como una muestra de apoyo al "golpe de Estado" que dice estar enfrentando.