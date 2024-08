Maria Corina Machado: A Maduro lo único que le queda es “un número de militares muy reducido”

CARACAS.- La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que "lo único que le queda" al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo "reducido" de la cúpula militar, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial leído por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), dio la victoria al gobernante, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país, ya que aún a la fecha de este jueves 8 de agosto, no se han ofrecido los datos desglosados ni las actas que soporten ese resultado.

"Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del (partido gobernante) PSUV no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira", dijo la exdiputada durante una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Insistió en que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), venció por amplio margen en los comicios, con Edmundo González Urrutia como su abanderado, y que por ello publicaron en una página web el "83,5 %" de las actas electorales, que son "las pruebas de la victoria".

Machado pidió a Chaves que les "ayude a pensar" nuevas iniciativas diplomáticas para aumentar la presión al Gobierno, que, en vista de las protestas contra el resultado electoral anunciado, ordenó extremar el control policial y militar para enfrentar lo que consideran "un golpe de Estado cibernético".

"Hay que acoplar y coordinar todas estas acciones de la comunidad internacional para que el régimen sepa que aquí nadie va a convalidar esto y que el mundo sepa que aquí no estamos pasando la página (…) no podemos dejar que esto se extienda", sostuvo.

La exdiputada, la principal valedora de González Urrutia, denunció que desde el 29 de julio "la represión ha sido brutal" en Venezuela, donde más de 2,200 personas fueron detenidas y 24 perdieron la vida en el contexto de las protestas, algunas devenidas en hechos de violencia.

Además, reiteró que, ante el silencio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue sin publicar las actas que certifican la victoria de Maduro -lo que viola la normativa legal-, si el chavismo presentara papeletas que validen el triunfo de Maduro, esas "serán las pruebas del fraude", pues recordó que estos documentos tienen indicadores de autenticidad inviolables.

EL CAMINO DE LA NEGOCIACIÓN

Machado señaló además en otra entrevista con medios digitales que Maduro debe "entender que su mejor opción" es "entablar una negociación" con la oposición.

A juicio de Machado, principal aliada e impulsora de la candidatura de González Urrutia, ese proceso de diálogo tiene que tener como base el "respeto a la soberanía popular ejercida el 28 de julio", y si bien "todavía" no hay negociación, sí "existe" una "absoluta disposición" por parte de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En una entrevista virtual con medios locales, adelantó que, en esas conversaciones, se ofrecerían "garantías e incentivos para que, efectivamente, la transición fluya de una manera ordenada y estable".

Aunque el llamado a una negociación no es nuevo, Machado lo reitera cuando la PUD denuncia un "fraude" por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro presidente reelecto con el 51,95 % de los votos, mientras que González Urrutia obtendía el 43,18 %, en un resultado que no ha contados con las actas ni la data desglosada que lo certifique.

La exdiputada no descarta que, con el apoyo de Brasil, México y Colombia -que el pasado jueves expresaron su disposición para ayudar en los esfuerzos de "diálogo y búsqueda de acuerdos"-, se pueda "lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva", un proceso al que "también puedan incorporarse otros países" como facilitadores.

"Ellos (Brasil, México y Colombia) tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen y creo que se han mantenido en una posición prudente efectivamente para poder mantener esta interlocución", agregó la opositora.

Este martes, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, se refirió a la tarea mediadora de los presidentes de Colombia, Brasil y México para ayudar a superar la crisis venezolana y dijo que espera "que en esta semana y la próxima puedan, si ellos así lo deciden, comunicar los avances que han tenido".

El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática."