Maduro propone celebrar navidades en octubre en medio de una profunda crisis

Mientras Nicolás Maduro anuncia la llegada de navidades felices en octubre, en medio de una nueva ola de contagios por COVID-19, habitantes de barrios más deprimidos de Venezuela no pueden disfrutar ni de tres comidas al día, ni de servicios básicos o atención médica apropiada.

Y hay quienes carecen de los recursos más esenciales en la vida: tiempo y salud. La consecuencia final de todas las carencias son familias infelices.

Yuliannys de Acevedo, madre de un paciente hemato oncológico expresa: “No me parece justo como madre que he luchado arduamente que anuncien unas navidades felices cuando mi hijo no tiene la garantía de vivir, ya que mi hijo necesita un trasplante de médula, casi todos los niños que tienen esta enfermedad o esta patología están destinados a morir, que no creo que ni vean a santa claus”.

Sot Carlos Trapani, abogado especialista en derecho infantile, advierte que esta situación “evidentemente genera niveles de estrés no solo en el niño si no también en el entorno familiar y ese estrés incrementa las tensiones familiares que muchas veces desencadena situaciones de violencia”.

En Venezuela la navidad trata sobre valores y unión familiar. Los padres de familia que a diario intentan resolver ruegan porque así siga siendo.