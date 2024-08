Lula propone un gobierno de coalición en Venezuela o nuevas elecciones

BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.

Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la Radio T y dijo que "hasta ahora" no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente

En el diálogo, el periodista preguntó: "¿Entonces no reconoce que Maduro es el presidente electo?"

"Todavía no. Él sabe que le debe una explicación a la sociedad brasileña y al mundo. Lo sabe. Ayer tuve una reunión con el presidente de Colombia, ayer tuve una reunión con Colombia y México, para ver si encontramos la manera desde afuera., dijo.

Luego agregó: "Hay varias salidas. O crear un gobierno de coalición. Crear un gobierno de coalición, llamar a la oposición (...) A Maduro todavía le quedan seis meses en el cargo. Su mandato recién termina en enero del próximo año, por lo que es Presidente de la República independientemente de haber ganado las elecciones. Si tiene sentido común podría hacer un llamado al pueblo venezolano, incluso podría convocar nuevas elecciones con la convocatoria de todos los candidatos, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores de todo el mundo", señaló el mandatario.

El asesor para asuntos internacionales del Gobierno brasileño, Celso Amorim, entretanto, afirmó este jueves que "está muy clara la impaciencia" del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con "la demora de las actas" del proceso electoral venezolano.

Amorim compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y subrayó la "preocupación" e "insistencia" de Brasil sobre la publicación de las actas, que en su opinión le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que aún no lo ha hecho pese a que los comicios fueron el 28 de julio pasado.

Mientras Amorim declaraba frente a los senadores, Lula daba las declaraciones en la entrevista y aseguraba que "hasta ahora" no se sabe quién ganó los comicios pues no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

Agregó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, proclamado vencedor por el CNE pese a las denuncias de fraude de la oposición, "sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo" y que aún le restan "seis meses de mandato".

Amorim matizó que la posibilidad de unas nuevas elecciones "la escuchó" en conversaciones con personalidades "de otros países" y que no es una "propuesta concreta", pues eso lo deberían "resolver los propios venezolanos".

Sin embargo, fue enfático en un punto. "Si las actas no aparecen, no vamos a reconocer a ningún Gobierno", declaró, aunque reconoció que Brasil "no puede dar un ultimátum" para su publicación y aclaró que se está llegando "a un punto en que es preciso sentir una evolución real".

México algo "distanciado" de la mediación de Brasil y Colombia

El asesor de Lula defendió la mediación que intenta el gobernante brasileño junto con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y México, Manuel Andrés López Obrador, aunque admitió que este último se ha distanciado "un poco".

Atribuyó ese "retraimiento" de López Obrador a la transición que vive México antes de la investidura de Claudia Sheinbaum, quien asumirá la Presidencia el próximo 1 de octubre.

Amorim subrayó que la mediación de esos tres países ha sido apoyada por diversos países, entre los que citó a Estados Unidos, España, Francia, Canadá y El Vaticano.

Admitió, sin embargo, la dificultad de esa gestión, sobre todo en el escenario de "división política" que existe en Venezuela.

"Tenemos un presidente que dice que ganó, pero no muestra las actas, y tenemos una oposición que dice que ganó y muestras unas actas", resumió el diplomático, quien consideró que de esa manera ningún Gobierno extranjero tiene cómo reconocer un resultado, pues no ha habido una auditoría independiente.

Según Amorim, Brasil, México y Colombia intentan "incentivar un diálogo" y por eso "mantienen contactos directos" con el Gobierno y la oposición venezolana.

"El objetivo principal es intentar mantener la paz, porque es una situación muy peligrosa", apuntó, para calificar la ola de represión desatada por el Gobierno venezolano como una suerte de "amenaza" que Brasil "condena" y refuerza aún más la necesidad de propiciar una "salida pacífica".

Tanto un panel de expertos de la ONU como el Centro Carter han puesto en duda la transparencia de las elecciones en Venezuela. El informe de la ONU señaló que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas tras las elecciones del pasado 28 de julio careció de las “medidas básicas de transparencia e integridad”.

El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática."