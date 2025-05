Liberan a militar de EEUU detenido en Venezuela

CARACAS-— Un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien según el gobierno de Estados Unidos fue detenido injustamente en Venezuela, fue liberado el martes.

Joseph St. Clair fue entregado al enviado del presidente estadounidense Donald Trump para misiones especiales, Richard Grenell, de acuerdo con un comunicado emitido por su familia y con una publicación del funcionario en la red social X. La familia informó que St. Clair, quien fue asignado cuatro veces en Afganistán, fue detenido en noviembre.

"Esta noticia llegó de repente, y aún la estamos asimilando, pero estamos abrumados de alegría y gratitud", manifestaron sus padres, Scott y Patti, en un comunicado.

A principios de este mes, Scott St. Clair comentó a The Associated Press que su hijo, un especialista en idiomas, había viajado a Sudamérica para buscar tratamiento para el trastorno de estrés postraumático.

"Joe St. Clair está de vuelta en Estados Unidos", publicó Grenell en X junto con cuatro fotos, incluyendo una que lo muestra a él y al veterano en una pista de aterrizaje y otra de ambos sentados dentro de un avión. Grenell agregó, sin dar detalles, que se reunió con funcionarios venezolanos "en un país neutral" el martes "para negociar una estrategia de Estados Unidos Primero".

Joe St. Clair is back in America.



I met Venezuelan officials in a neutral country today to negotiate an America First strategy.



This is only possible because @realDonaldTrump puts Americans first. @tsori233 pic.twitter.com/BItEnF9Ngg