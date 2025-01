“Las elecciones en Venezuela no fueron libres”: Petro descarta ir a toma de posesión de Maduro

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela "no fueron libres" por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

"Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos (…) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas", aseguró Petro en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una frontera de 2,219 kilómetros.

En ese sentido, el presidente colombiano, que ha intentado mediar en la crisis abierta entre el chavismo y la oposición tras las elecciones, que la oposición alega que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, afirmó que "cualquier desaveniencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos".

Sin embargo, Colombia estará representada en la investidura de Maduro por el embajador en Caracas, Milton Rengifo, según confirmaron a EFE desde Presidencia.

"Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela", dijo Petro.

El presidente mantuvo que "las fuerzas progresistas de Colombia mantendrán su relación de colaboración y amistad con todas las fuerzas progresistas de Venezuela".

Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro.



Además, el presidente colombiano condenó la detención ayer de Carlos Correa, un destacado defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público en Venezuela, que se suma a la del excandidato presidencial Enrique Márquez, a quien se refirió como "amigo" suyo.

"Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro", escribió Petro en su cuenta de X.

En los últimos meses Colombia actuó como mediadora, junto a Brasil y en menor medida México, exigiendo a Venezuela una verificación independiente de los resultados de las elecciones del 28 de julio como condición para reconocer la victoria de Maduro, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ofreció los resultados desglosados ni publicó las actas, tal como había ocurrido en pasadas elecciones.

Tras fracasar esta mediación, ninguna de estas tres potencias regionales gobernadas por la izquierda reconocieron el triunfo de Maduro, pero anunciaron que enviarán representantes de bajo nivel a su toma de posesión.

El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como democrática."

La oposición venezolana ha sostenido que con las actas que los testigos obtuvieron y que han sido publicadas, se demuestra que el abanderado de la principal plataforma opositora venezolana, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios con un 67% de los votos, mientras que el actual mandatario, Nicolás Maduro, habría obtenido el 31%.