Gobierno de Nicolás Maduro y oposición venezolana firman un nuevo acuerdo

El gobierno de Nicolas Maduro y la oposición firmaron un nuevo acuerdo donde fijan elecciones para el segundo semestre del año 2024.

Candidatos opositores que participarán en las elecciones primarias de este domingo, rechazaron el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, que se celebra en Barbados y donde participan también representantes de EEUU.

Para los candidatos opositores esta nueva fase de diálogo solo beneficia al régimen de Maduro y sus aliados, por lo que ha sido fuertemente rechazado por el sector de opositores, para ellos se trata de fijar acuerdos económicos que favorezcan al gobierno de Maduro.

Ambas delegaciones firmaron dos acuerdos parciales relacionados con las garantías electorales y el levantamiento de sanciones al chavismo.

Para muchos como Delsa Solórzano, candidata a las votaciones de base de este domingo, el documento y las condiciones no son claras. “No me siento identificada con un proceso en el cual no he formado parte, no se que dice el documento. Y ojalá sea un documento que diga que van a liberar a los 300 prisioneros de conciencia porque los presos políticos no pueden ser un instrumento de negociación”.

A diferencia de la firma del acuerdo en noviembre 2022, donde solo estuvieron Noruega y México, en Barbados también están presentes altos representantes de EEUU, la Unión Europea y gobiernos de latinoamérica como Colombia, Brasil y México.

Para el congresista estadounidense Carlos Giménez, el posible retiro de las sanciones petroleras, por parte del presidente Biden, sólo beneficia en materia económica al régimen madurista.

“En el futuro eso le va a dar millones sino miles de millones de dólares más de ingresos al régimen de Nicolás Maduro y también se sabe que es un aliado de Irán. Yo no sé cuántas veces este presidente va a creer estas mentiras de este dictador”, aseveró el congresista Carlos Giménez.

Mientras en las calles de Caracas a pocos les importa el resultado de la negociación, pues temen que de nuevo sea un acuerdo sin resultados tangibles.