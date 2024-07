Líderes de Miami se movilizan en apoyo a los venezolanos

Miles de venezolanos se congregaron este domingo en varios puntos de Miami para esperar en ambiente de fiesta los resultados de las elecciones presidenciales en su país, con "la ilusión" de que arrojen un triunfo de la oposición.

Entre gritos y canticos de "libertad, libertad", los manifestantes agitaban banderas venezolanas y pancartas y hacían sonar cornetas como muestra de alegría por lo que las encuestas vaticinan que será una victoria del exembajador Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Más de un centenar de personas se reunieron en Miami en las afueras del antiguo consulado venezolano localizado en Brickell.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade calificó como un crimen el hecho de que los venezolanos en el exterior no pudieran votar. "Es problemático de que no dejen votar acá", dijo Daniella Levine-Cava, "no tener el derecho de votar es una locura, es un crimen de verdad".

La alcaldesa resaltó la valentía de los que están en Venezuela y apuntó como un día histórico a este 28 de julio. Al tiempo que destacó el trabajo de los que luchan contra las dictaduras alrededor de todo el mundo.

Por su parte la congresista María Elvira Salazar dijo que este "era un día glorioso para los venezolanos". Apuntó que "el régimen de Maduro tiene que respetar los comicios, no hay manera de poder obviar tres millones de votos. Las próximas horas son cruciales".

Salazar declaró que el apoyo al pueblo venezolano es bipartidista. "En este momento, el presidente Biden, su administración y el Congreso federal están de acuerdo en que las consecuencias serían de proporciones bíblicas si no respetan las elecciones".

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dijo este domingo: “Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en la histórica elección presidencial de hoy. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada”.