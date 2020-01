En claves: ¿Qué dijo el Departamento de Estado sobre una salida negociada en Venezuela?

Este 9 de enero, el Departamento de Estado publicó un breve comunicado en el que llama la atención sobre la necesidad urgente de buscar una salida negociada a la crisis venezolana que desemboque en un proceso electoral.

EEUU, que ha dicho que en el caso venezolano todas las opciones están sobre la mesa, en esta oportunidad dio a conocer un documento en el que establece las medidas para que se dé un proceso electoral “libre y justo”, las cuales a su juicio “son consistentes con la propia constitución de Venezuela”.

Aquí le dejamos seis claves sobre lo publicado por el Departamento de Estado:

1.- “Una transición negociada rápida a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela. Las negociaciones podrían abrir el camino para salir de la crisis a través de un gobierno de transición que organizará elecciones libres y justas”, dice en su primer párrafo el breve documento titulado Apoyamos al pueblo venezolano.

2.- “Venezuela enfrenta una encrucijada en 2020. Las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional a fines de 2020 deberían ayudar a configurar el futuro del país en los años venideros, incluido guiar el difícil trabajo de reconstrucción de instituciones e infraestructura evisceradas por un régimen brutal”, argumenta el texto.

3.- Aclara que 2020 “presenta la oportunidad de proporcionar al pueblo venezolano lo que han estado exigiendo durante años: elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional genuinamente libres y justas”.

4.- Sobre el rol de la comunidad internacional, señala que es “fundamental en el apoyo al pueblo venezolano”

5.- Y sugiere una serie de medidas, que pueden “ayudar a poner fin a la crisis política de Venezuela”. Esas medidas están contempladas en otro documento titulado “Free and Fair Presidential and Parliamentary Elections in Venezuela” (Elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela).

6.- Las principales medidas contempladas en el documento Elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela, son las siguientes:



- Un gobierno de transición negociado y ampliamente aceptable debe ser responsable de supervisar las elecciones.

- Para que se den elecciones libres, el documento contempla en el contexto venezolano lo siguiente: Una Comisión Nacional Electoral (CNE) nueva, equilibrada e independiente, seleccionada a través de la Asamblea Nacional, según el mandato constitucional, debe encabezar el proceso electoral. Este CNE debe ser nombrado por la Asamblea Nacional lo antes posible de acuerdo con la Constitución.

Una nueva corte suprema, justa e independiente, el TSJ, es una salvaguardia crítica para garantizar los principios de justicia y proteger la integridad de las elecciones y la santidad de cada voto. Las elecciones deben estar abiertas a todos los partidos y candidatos.

-Restablecimiento de todo el poder y autoridad de la Asamblea Nacional: la autoridad parlamentaria legítima y constitucional de Venezuela.

-Eliminar todas las restricciones a individuos y partidos políticos para permitir su libre participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto incluye protecciones para aquellos que han huido del país por temor a su seguridad, y la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los presos políticos.

- El acceso ilimitado a medios / telecomunicaciones / internet a fuentes de noticias independientes y tiempo de transmisión equitativo debe estar disponible para todos los candidatos, partidos y el electorado. No se debe permitir que el antiguo régimen de Maduro dicte el contenido de los medios independientes.

-Observación electoral independiente, libre de restricciones indebidas, compuesta por expertos nacionales e internacionales.

Los Estados Unidos y sus socios que suscriban esta declaración tienen la intención de:

-Instar a todas las autoridades venezolanas a cumplir con los criterios anteriores y facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos en cualquier parte del mundo ejerzan sus derechos votando en una elección presidencial libre y justa desde el extranjero.

-Proporcionar apoyo técnico y / o financiación, según corresponda, para ayudar al proceso de registro de votantes; y

-Proporcionar un equipo de observadores electorales independientes altamente respetados para comenzar a trabajar con el nuevo CNE tan pronto como sea designado.