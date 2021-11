Elecciones en Venezuela: Con alta abstención el chavismo amplía su poder

Sin sorpresas y bajo la sombra de una alta abstención, el oficialismo en Venezuela logró adjudicarse la mayoría de las gobernaciones en disputa y la estratégica alcaldía de Caracas en los comicios estatales y municipales del domingo.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, en un primer boletín preliminar, con el 90,21% de los votos transmitidos, indicó una abstención cercana al 60%, con una participación que rondó el 41,80% o 8.151.793 de los más de 21 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral.

El chavismo consolidó este domingo su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas, en las elecciones regionales.

LOS RESULTADOS POR ESTADO

Hasta el momento no se conocen los resultado en las ciudades de Venezuela con la excepción de Caracas, que tiene un estatus especial.

En la capital ganó la exministra del Interior Carmen Meléndez (PSUV), con el 58,93 % de los votos contados, por delante del opositor Antonio Ecarri (Alianza Lápiz), que obtuvo el 15,54 % de los sufragios, mientras que en tercera posición quedó el también antichavista Tomás Guanipa, que compareció con las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con esas siglas ganaron las elecciones parlamentarias de 2015, la mayor victoria opositora en los últimos años. Esa es otra de las lecturas que deja la jornada, el magnetismo de esas siglas ha perdido su efecto.

El chavismo venció en los estados Anzoátegui, con Luis José Marcano; Apure, con Germán Piñate; Apure, con Karina Carpio; Bolívar, con Ángel Marcano; Carabobo, con Rafael Lacava; Falcón, con Víctor Clark; Guárico, con José Manuel Vásquez; Lara, con Adolfo Pereira; Mérida, con Jehyson Guzmán; Miranda, con Héctor Rodríguez, así como Monagas, con Ernesto Luna.

También en Portuguesa (Antonio Cedeño), Sucre (Gilberto Amilcar Pinto), Trujillo (Gerardo Márquez), Yaracuy (Julio Cesar León Heredia), Amazonas (Miguel Rodríguez), Delta Amacuro (Lizeta Hernández) y La Guaira (Jose Alejandro Terán).

Barinas, estado natal de Hugo Chávez, es una de las regiones todavía por decidir.

Allí, el oficialista Argenis Chávez -hermano de Hugo Chávez- lleva hasta el momento 93.097 votos, lo que supone el 37,05 %, mientras que Freddy Superlano (Mesa de la Unidad Democrática, MUD), cuenta con 92.424 votos, el 36.79 % del total.

En el caso del Táchira, Freddy Bernal (PSUV) lleva hasta el momento 136.779 votos, mientras que la actual gobernadora, Laidy Gómez (Acción Democrática), tiene 133.925 votos.

La oposición, en cambio, ha ganado en Cojedes, un tradicional bastión chavista donde venció Jose Alberto Galíndez, de la MUD, así como Nueva Esparta, donde ganó Morel Rodríguez Ávila del emergente partido Fuerza Vecinal.

En el Zulia, el estado más poblado del país, consiguió su victoria de más empaque, ya que el veterano Manuel Rosales, de la MUD, será el próximo gobernador.

Si se confirma la victoria oficialista en los estados todavía en disputa, el chavismo mejora los obtenidos en 2017, cuando venció en 18 estados y Caracas.

Además de las condiciones de ventajismo y la falta de garantías electorales para la oposición, el hecho de no haber alcanzado la unidad en varios estados y los llamados a no participar de algunos sectores opositores, pasaron factura en unos comicios que no despertaron entusiasmo.

La jornada electoral transcurrió con diversos incidentes que fueron minimizados por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla.

Después de su comparecencia a mitad de la jornada, un hombre fue asesinado en el municipio zuliano de San Francisco cuando hacía fila para votar, según informó a Efe una testigo, mientras las autoridades desvincularon el suceso de los comicios.

Al leer los resultados, al filo de la medianoche, Calzadilla tampoco hizo ninguna mención al caso.

EXILIO CALIFICA DE FARSA A LAS ELECCIONES

Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió este lunes a la UE que no sirva de "instrumento para legitimar una narco tiranía" y confió en que la oposición venezolana entienda "de una buena vez por todas" que no se combate a una dictadura con elecciones.

"Esperamos que la comunidad internacional se sume a las voces que han desconocido este proceso electoral y exigimos a la Comisión de Observadores de la Unión Europea que digan la realidad de lo observado y no sirvan como un instrumento para legitimar a un narco tiranía", subrayó Veppex en un comunicado.

Veppex, que consideraba las elecciones regionales y locales celebradas este domingo en Venezuela como "ilegítimas" y había pedido a la comunidad internacional desconocer sus resultados, destacó en un comunicado la escasa participación que hubo.