EEUU dice que Venezuela acordó reanudar vuelos de deportación

“Me complace anunciar que Venezuela ha acordado reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración de Estados Unidos y entraron ilegalmente al país", escribió en su cuenta de X Richard Grenell, enviado especial del gobierno de Donald Trump para Asuntos Diplomáticos.

De acuerdo con la información compartida por Grenell los vuelos se reanudarán el viernes, pero no ofreció más detalles.

I am pleased to announce that Venezuela has agreed to resume flights to pick up their citizens who broke U.S. Immigration Laws and entered the U.S. illegally.



The flights will resume Friday.