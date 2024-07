Desmienten vínculos entre Karol G y la campaña de Nicolás Maduro

CARACAS, Venezuela - La campaña electoral en Venezuela se desarrolla en un ambiente tenso, marcado por descalificaciones, mentiras, bloqueos y acciones en contra de la dupla opositora por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En un reciente mitin de campaña, Maduro afirmó: “Karol G me mandó una canción para la campaña. Porque aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicole G, no sé por qué”. Sin embargo, voceros de la cantante colombiana desmintieron esta vinculación. En declaraciones al diario El Colombiano de Medellín, localidad natal de Karol G, negaron cualquier relación entre la artista y el presidente venezolano. “No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas… La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos”, afirmaron.

Ana Milagros Parra, politóloga, comentó: “Con respecto a lo de Karol G, el hecho de que ya estamos hablando de eso y que sea un tema de información está logrando uno de sus objetivos... Es una muestra más de que su campaña no tiene un discurso sólido, no tiene una narrativa sólida”.

Esta controversia no es la única que acompaña la propaganda electoral de Maduro. Edmundo González Urrutia, candidato opositor, ha sido víctima de bloqueos, persecución e incluso cierres de los establecimientos y hoteles que visita durante su gira por el país junto a María Corina Machado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los seguidores de Karol G también han rechazado el comentario del presidente. Diana Borrero, ciudadana venezolana, expresó: “Me parece super bien que lo haya desmentido porque me parece que para ejercer una campaña política no necesitas recurrir a ningún artista para subir tus votos”.

Imágenes de seguidores de Maduro intentando frenar el avance de la caravana opositora liderada por Machado y González se han multiplicado en las redes sociales. Según las encuestas más recientes, el candidato Edmundo González Urrutia cuenta con una intención de voto del 58.6%, frente al 14.2% de Nicolás Maduro.