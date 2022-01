Alcaldesa y diputados oficialistas de Venezuela son detenidos por narcotráfico

El superintendente nacional antidrogas dijo que se investigan por formar parte de una red de narcotráfico que opera entre Colombia y Venezuela.

Alcaldesa del partido socialista que se hace llamar “La hija de Chávez” en un municipio del estado Zulia en Venezuela fue detenida por narcotráfico junto a dos diputados de la disidencia opositora al viajar por el occidente del país.

Se trata de la alcaldesa Keyrineth Fernandez del municipio Jesús María Semprún, quién el pasado 21 de noviembre resultó electa para su segundo período. Sin embargo, su victoria fue rechazada por vicios en el proceso electoral.

La presidenta de la junta regional, Eraima Valera recaudó elementos para formalizar su denuncia sobre la procedencia de los fondos de su campaña, delitos electorales y presuntos nexos con la guerrilla colombiana. Sin embargo, desistió tras recibir varias amenazas de muerte.

El abogado Alí Daniels, director ejecutivo de la Organización No Gubernamental "Acceso a la justicia" dijo que esto “pone en evidencia una terrible situación en los poderes públicos venezolanos. Siete kilos de drogas no es un elemento menor y está señalando además que esto probablemente no haya sido la primera vez”.

Los otros detenidos son Taína González y Luis Viloria Chirinos diputados al parlamento oficialista. Según el superintendente nacional antidrogas, Richard López Vargas, formarían parte de una red de narcotráfico que opera entre Colombia y Venezuela.

“En vez de ser utilizados para decir que se está combatiendo lo que se tendría que hacer es manifestación de un síntoma de una situación que puede ser mucho peor”, explicó Daniels, quien criticó que estas averiguaciones debieron ser aperturadas años atrás y sin tilde politico.

“Ya desde el año 2019 la junta internacional de fiscalización de estupefacientes indicó que en Venezuela había indicios de que ya tanto los cuerpos de seguridad del estado como la administración pública estaba penetrada por organizaciones del narcotráfico. Lo que está ocurriendo ahora nos está diciendo que las Naciones Unidas tenía la razón”, asevera el abogado Alí Daniels.

Keynireth Fernández, quién en 2017 formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente y se retiró para aspirar a una alcaldía, es criticada desde entonces por sus presuntos nexos con irregulares sin que sus fondos de campaña jamás hayan sido investigados

También hace instantes se tuvo conocimiento de la detención de otro alcalde chavista del estado Anzoátegui, Carlos Vidal, por contrabando de gasolina. Analistas se preguntan si habrá más pases de factura dentro del partido socialista.