Un mayor acceso a los ensayos clínicos sobre el cáncer

Este contenido ha sido creado en colaboración con Sylvester Comprehensive Cancer Center.

Resulta que esto no se debe tanto a las preocupaciones de los pacientes, sino a la falta de acceso o a la elegibilidad.

Los obstáculos para la inscripción en los ensayos clínicos

Según una nueva investigación publicada en la edición de marzo de 2019 del Journal of the National Cancer Institute (JNCI), muchos pacientes quieren inscribirse en las opciones de tratamiento que ofrecen los ensayos clínicos. El problema es la disponibilidad: en casi el 56 % de los casos, el centro de tratamiento de un paciente no ofrece un tratamiento para su tipo y estadio exactos de cáncer. Incluso cuando hay un ensayo disponible a nivel local, un 21 % adicional de los pacientes se considera inelegible debido a criterios habitualmente estrictos.

Otro desafío que reveló el análisis es la necesidad de colaboración, de debates y de comunicación con los médicos y oncólogos de la comunidad.

“En este artículo se analizaron datos de 13 estudios anteriores”, afirma el Dr. Jonathan Trent, oncólogo médico y director auxiliar de investigación médica en Sylvester Comprehensive Cancer Center, que forma parte del University of Miami Health System. “Determinados factores, tales como el potencial impacto en el tiempo en la clínica, el reembolso y la preferencia de un médico por un tratamiento antes que otro, tuvieron una influencia negativa en la inscripción en los ensayos clínicos. Sin embargo, cuando se les ofreció la posibilidad, más de la mitad de los pacientes eligió una opción de tratamiento de un ensayo clínico”.

Uso de datos para aumentar la medicina de precisión

La elegibilidad de un paciente para un ensayo clínico está determinada por el tipo y estadio exactos de un cáncer en particular. Sería imposible para un único centro oncológico ofrecer todos los ensayos disponibles. Pero, gracias a los avances en los expedientes médicos electrónicos y la recopilación de datos, los centros están realizando un mejor trabajo en encontrar los estudios que se adapten a sus pacientes.

“Si habitualmente vemos pacientes con una determinada mutación genética, buscamos ensayos activos contra esa mutación y tratamos de poner a disposición esos estudios”, dice el Dr. Trent. “Lo mismo se aplica a la ubicación geográfica. Si observamos que una de nuestras ubicaciones recibe más pacientes con un cáncer en particular que nuestras otras ubicaciones, nos aseguraríamos de poner a disposición ensayos clínicos para esa afección en esa ubicación”.

Las tablas de datos en Sylvester también se revisan mensualmente para ver si algún tipo de cáncer o variación de cáncer podrían estar aumentando. Esto permite la planificación previa para ampliar un conjunto particular de estudios y nuevas opciones de tratamiento.

Corrección de la percepción de “conejillo de Indias”

Algunas personas creen que los ensayos clínicos ofrecen una atención experimental y deficiente. Nada más lejos de la realidad, dice el Dr. Trent.

“Los pacientes en ambos grupos de un ensayo clínico aleatorizado reciben la mejor atención médica disponible”, afirma. “Algunos de los pacientes recibirán el mejor estándar de atención actual. Los pacientes en el otro grupo del estudio recibirán la nueva terapia o el nuevo medicamento que, según los datos científicos, es potencialmente mejor que el estándar de atención. Ningún paciente recibirá un tratamiento menos eficaz que el que normalmente se proporciona fuera de un ensayo clínico”.

A nivel nacional, el objetivo general es inscribir aproximadamente al 15 % de todos los pacientes elegibles en los ensayos clínicos. Con tasas de participación de hasta un 50 % en algunos lugares de la enfermedad, Sylvester, en muchos casos, excede los objetivos de participación en ensayos clínicos del National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer).

Una mejor colaboración, mejores resultados

Una de las maneras más importantes de que el ensayo clínico pertinente pueda ofrecerse al paciente adecuado en el momento oportuno es mediante una colaboración estrecha con los médicos de atención primaria y los oncólogos de la comunidad. Según el Dr. Trent, la educación rutinaria es fundamental tanto para los pacientes como para los médicos expertos que los atienden.

El equipo de Sylvester incluso creó una aplicación de teléfono inteligente para ayudar a lograr este objetivo. La aplicación comparte los ensayos disponibles en un momento determinado de una forma fácil de utilizar. Los médicos y oncólogos de la comunidad pueden buscar los criterios necesarios, como enfermedad, estadio, fase, entre otros, para averiguar si un estudio de investigación clínica se encuentra disponible.

“Nuestro objetivo final a nivel nacional es siempre mejorar”, afirma. “La comunidad oncológica pediátrica ha hecho un excelente trabajo en conjunto a lo largo de los años. Es una comunidad más pequeña y hay menos pacientes, lo que ayudó a que eso fuese posible exitosamente. Estamos determinados a crear nuevas mejores prácticas en concienciación, reclutamiento e inscripción en ensayos clínicos”.

Su oncólogo puede ayudarlo a decidir si un ensayo clínico podría ser adecuado para su tipo de cáncer en particular y estadio de la enfermedad. Lea más acerca de los ensayos clínicos hoy mismo o llame al 305-243-2647.

John Senall es escritor colaborador de UMiami Health News. Es exdirector de Comunicaciones del hospital y de Sylvester Comprehensive Cancer Center.