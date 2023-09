¿Noctámbulos o madrugadores? Quiénes tienen más riesgo de diabetes

Un nuevo estudio encuentra que los "noctámbulos" tienen más probabilidades que los "madrugadores" de tener comportamientos de estilo de vida poco saludables y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Ser un ave nocturna no se trata de quedarse despierto hasta tarde para salir de fiesta. Se trata de la preferencia circadiana de una persona, o de tener un reloj biológico natural que está en parte genéticamente configurado para permanecer despierto hasta tarde. Eso significa que los noctámbulos están conectados de manera diferente a las personas que parecen despertarse automáticamente al amanecer y quedarse dormidos a una hora temprana.

Un análisis de los datos de más de 60.000 enfermeras que participaron en el Nurses’ Health Study II reveló que los noctámbulos tenían más probabilidades de consumir dietas poco saludables, hacer menos ejercicio, tener un índice de masa corporal más alto, dormir menos horas y fumar cigarrillos. que los madrugadores, según el informe publicado en Annals of Internal Medicine.

Los noctámbulos tenían más probabilidades de desarrollar diabetes: alrededor del 19% después de que los investigadores tuvieran en cuenta el impacto de los hábitos poco saludables asociados con ser un noctámbulo. Y eso significa que puede haber algo en el cambio de las horas de despertarse y levantarse más tarde que aumenta el riesgo de diabetes.

"Un aumento del 19% en el riesgo, después de ajustar por otros factores, es un factor de riesgo importante", afirmó el autor principal del estudio, Tianyi Huang, profesor asistente de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y epidemiólogo asociado en el Hospital Brigham and Women's de Bostón.

Entre las mujeres en el estudio, el 11% informó que eran noctámbulas, mientras que el 35% dijo que eran madrugadoras. El resto, alrededor de la mitad, no se identificaba fuertemente ni como una persona matutina ni vespertina.

La nueva investigación es la evidencia más reciente que demuestra que tener el llamado cronotipo nocturno (o sentirse con más energía por la noche) puede ser peligroso para la salud. Investigaciones anteriores han relacionado ser un noctámbulo con la obesidad y las enfermedades cardíacas.

Huang sospecha que el riesgo relacionado simplemente con ser un ave nocturna se debe a que el cronotipo de una persona no está sincronizado con su entorno, en particular, con su horario de trabajo. “Por eso, muchos noctámbulos se acuestan tarde pero tienen que levantarse temprano durante el día para trabajar”, dijo. "En nuestro estudio encontramos que entre las personas con un cronotipo vespertino que trabajaban en turnos nocturnos no había asociación con un mayor riesgo de diabetes".

Marie-Pierre St-Onge, directora del Centro de Excelencia para la Investigación Circadiana y del Sueño de la Facultad de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, dijo que si no es posible encontrar trabajos que puedan realizarse más tarde en el día, entonces las personas con problemas tardíos Los relojes biológicos nocturnos deben tener cuidado con sus hábitos de vida.

"Si puedes comer sano, dormir bien y hacer actividad física, corres un riesgo menor", dijo St-Onge.

Si bien algunos noctámbulos logran cambiar sus patrones de sueño debido a acontecimientos de la vida, como tener hijos, "tienden a volver a hacerlo", dijo St-Onge. "No puedes luchar contra tu cuerpo". Huang estuvo de acuerdo.

“Algunas personas pueden tener una influencia genética muy fuerte por tener un cronotipo nocturno. Eso es lo que hace que sea muy difícil modificarlo”, afirmó. St-Onge sospecha que algunos humanos evolucionaron hasta tener un cronotipo nocturno porque existía la “necesidad de que algunas personas estuvieran alerta por la noche, cuando otras no podían, y de esa manera podía haber una cobertura de 24 horas en términos de seguridad”.

" El nuevo estudio es "realmente interesante", pero no prueba que el cronotipo nocturno cause un mayor riesgo de diabetes, dijo el especialista en sueño Dr. James McGuirk. Otra limitación del estudio es que estuvo compuesto principalmente por mujeres blancas, dijo McGuirk, profesor asistente de neurología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

McGuirk no está asociado con la nueva investigación. Muchas de las personas que McGuirk ve en su clínica tienen un cronotipo nocturno. "Realmente sienten que deberían irse a la cama temprano", dijo. “Piensan que tienen insomnio. Pero simplemente están trabajando en contra de un cronotipo interno”.