Estudio revela que el colesterol “bueno” puede que no proteja contra enfermedades cardíacas

Durante décadas, los médicos les han dicho a sus pacientes que los niveles altos de HDL, también conocido como "colesterol bueno", podrían protegerlos de enfermedades del corazón. Pero un nuevo estudio sugiere que tener mucho del llamado colesterol bueno no significa un menor riesgo de ataques cardíacos.

Eso no significa que los niveles de HDL no tengan impacto.

Un análisis de datos de casi 24,000 adultos estadounidenses reveló que muy poco colesterol HDL se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, en adultos blancos, pero no en adultos negros, informaron investigadores el lunes en el Journal of the American College of Cardiology.

