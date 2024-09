El Dr. Juan Pablo Alderuccio, hematólogo oncólogo de Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte de University of Miami Health System, habla sobre la nueva terapia que logró la remisión de Manuel Lucas, paciente con un agresivo linfoma no Hodgkin que hoy no presenta signos de cáncer.

