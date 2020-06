Cuatro meses después: mujer de Dallas da positiva al COVID-19 tras recuperarse del virus

TEXAS - Una mujer de Dallas narró su lucha, no una sino en dos ocasiones, contra el coronavirus luego de haber dado positiva al COVID-19 en febrero y luego en junio.

El fin de semana Meredith McKee mostró una imagen en la que se le ve entre lágrimas y que fue tomada desde la cama que ocupa en el Texas Health Presbyterian in Dallas; donde le atienden en este nuevo ataque del virus.

En entrevista con NBC 5, McKee dijo que el virus es algo que no le desea ni a su peor enemigo.

En febrero ella fue diagnosticada tras mostrar "obvios y claros" síntomas, como una tos seca que no cesaba. Una vez recuperada, volvió a su hogar e incluso donó plasma, confirmó que su prueba de anticuerpos era positiva y se sintió a salvo del virus. "Me sentía bien convirtiendo en algo bueno el infierno que había pasado, porque con mi plasma podría ayudar a hasta ocho personas", recuerda.

Pero el bienestar no duró mucho y cuatro meses después volvió a dar positiva al virus. "Me fui al piso cuando vi el positivo", explica.

Un epidemiólogo, que no ha tenido vínculo con el caso de McKee, explica que es posible contagiarse dos veces con virus pero que a su vez no es algo muy común. "No sabemos cuán seria es la enfermedad en la segunda ocasión comparada con la primera", indicó el Dr. Robert Haley de UT Southwestern.

Por su parte, NBC News reportó que los positivos tras negativos iniciales podrían tener cierta relación con el tipo de prueba que se haga. También explican que el segundo positivo podría solo indicar que el virus toma tiempo en abandonar el cuerpo y ya no es capaz de contagiarse a otros.

"Es posible que la gente vea remanentes del virus por un tiempo sin que ello signifique que algo está mal o que sea contagioso" explicó el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades contagiosas del Vanderbilt University Medical Center in Nashville.

McKee dice que sus médicos le indicaron que tal vez el virus estaba en una fase recesiva tras las primera etapa de la enfermedad y reemergió. Para ella, la peor parte es imaginar que pudo haber expuesto a amigos, familiares y a un sinnúmero de extraños, que pudieron contagiarse. "Estoy mortificada y devastada", expresó, y pidió que usen su caso como un recordatorio de lo importante que es usar cubrebocas, algo que ahora desea haber hecho.

No fue una situación fácil con la que se enfrentó nuestro presentador de noticias, Enrique Teuteló. Hoy nos comparte su historia en el siguiente video, y te invitamos a que le envíes tus buenos deseos.