Las 5 del 51 – Las principales noticias de hoy

Hoy es lunes 16 de marzo y estas son las cinco noticias más importantes del día:

1.Las escuelas públicas en Miami-Dade y Broward inician las clases a distancia por Internet debido al coronavirus y como una medida preventiva para proteger a los estudiantes. Las autoridades han repartido más de 42 mil "computadoras portátiles" a estudiantes que no las tienen en sus hogares. Quienes sí, también podrán ingresar a la plataforma educativa y seguir sus actividades desde casa.

2. El gobernador de Florida activó a la guardia nacional en el condado Broward, con más de 170 efectivos. Anunció que el estado trabaja en conjunto con el sistema de salud del Memorial Regional, con el fin de crear un punto de diagnóstico dentro del auto, al estilo Drive through, que según él será muy conveniente para los adultos mayores que tienen otras enfermedades y ahora presentan síntomas respiratorios.

3. Walmart redujo las horas de operación de sus tiendas para dar tiempo a los empleados de reponer, limpiar y desinfectar los anaqueles. Por esa razón solo abrirán desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Aunque algunos Walmart Plus no estarían afectados por este cambio. Las tiendas que no trabajan las 24 horas mantendrán sus horarios habituales.

4. Comcast, AT&T y Verizon decidieron no cancelar el servicio de Internet, debido a la emergencia que se vive por el coronavirus. Este periodo de gracia es para los próximos dos meses. Acordaron liberar la señal de los "hotspots" para quien lo necesite. Comcast aumentó la velocidad del Internet sin costo alguno, para sus clientes de bajos ingresos. Y AT&T no cobrará multas por consumo extra de datos.

5. Las bibliotecas del condado de Miami-Dade están ofreciendo aplicaciones y recursos en línea: películas, programas de televisión hasta libros electrónicos. Todo lo que necesita es su número de biblioteca y si no tiene uno puede obtenerlo gratis en una sucursal o en línea. Sólo debe ser residente del condado, trabajar o asistir a la escuela allí.

