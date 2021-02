Empresas pequeñas reciben préstamos federales diminutos

Pequeñas empresas del sur de la Florida están aplicando para la más reciente ronda de préstamos federales del programa de protección de salario o PPP. En la primera ronda, compañías recibieron millones de dólares en préstamos que podrían ser perdonables, pero otras recibieron sumas tan pequeñas como un dólar.



Natalia Morales abrió su peluquería para perros en Fort Lauderdale a finales del 2019. Meses después, la pandemia le daría un duro golpe económico. “Prácticamente me tocó cerrar las puertas del negocio, me tocó despedir a mis empleados, porque no tenía con qué pagarles”, dice Morales.



Por eso, cuando el gobierno federal aprobó préstamos bajo el programa de protección de salario o PPP, ella pensó que sería su salvación. “Para sobrevivir, pagar la renta por tres meses, pagar los biles y pagar los empleados”, dice. Pero el monto que le aprobaron no le alcanzaría para mucho. “Era por 149 dólares”, dice Morales.



Ella no es la única. Nuestro equipo investigativo encontró cientos de negocios pequeños del sur de la Florida que recibieron estos micro préstamos en la primera ronda. En Miami Dade y Broward, más de mil préstamos PPP fueron por menos de mil dólares cada uno. De esos, 945 fueron por montos de entre 500 y 1000 dólares. Unos 200 fueron por menos de 500 dólares, y hasta encontramos 24 préstamos por menos de 100 dólares; 6 préstamos de 20 dólares cada uno y hasta un préstamo de un dólar. Victoria Guerrero, directora de distrito de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para el sur de la Florida, dice que no sabe por qué recibieron sumas tan pequeñas, pero pudo suceder en el proceso de aplicación. “Me imagino que la calculación no la hicieron de forma correcta o la aplicación no lo llenaron correctamente”, dice Guerrero.



De acuerdo con el SBA, en la primera ronda los empresarios tenían que multiplicar el promedio de su nómina mensual por 2,5 y esa era la cantidad que podían recibir. Guerrero dice, que si necesitan ayuda pueden contactarlos a través de la página www.sba.gov “Entra a nuestro webinario, no hay costo y puede decir su pregunta y nosotros te ayudamos con cualquier pregunta que tienes , sea el cálculo de la aplicación o como es que el programa trabaja”, explica Guerrero.



En cuanto a Natalia Morales, el banco no le dijo por qué recibió ese préstamo tan pequeño, y dice que, pese a su experiencia, aplicará para esta nueva ronda de préstamos. “Voy a tratar a ver si de pronto me va mejor”, dice.