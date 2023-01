“No me arrepiento”: revelan presunto audio de sospechoso de matar a boricua en República Dominicana

PUERTO RICO - Un audio en poder de Telenoticias reveló el momento en que Luis Eduardo Terrero Gómez presuntamente confesó el asesinato de la mujer embarazada, Angeliris Marrero, en República Dominicana.

“Lamentablemente se hizo lo que se tenía que hacer, no quería, no hay justificación ninguna de lo que hice, pero hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento”, dijo el hombre durante una videollamada.

La tía de la víctima, María García, viajó al país para identificar el cadáver de la joven y acudió al tribunal donde vio cara a cara a Terrero Gómez.

“Lo vi y la impresión que hizo como: yo sabía que no tenía que hacerlo, pero había muchos motivos. Él me dijo eso, cuando tú dices que hay muchos motivos, es que tu vienes planificando algo”, expresó.

La autopsia de la boricua fue finalizada el martes, sin embargo, su cuerpo podría llegar a Puerto Rico en una o dos semanas, según indicó el secretario de Adjunto de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado.

Las autoridades dominicanas finalizaron la autopsia. El sospechoso se expone una pena máxima de 30 años.

EN CONTEXTO: El CRIMEN

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre en una residencia, ubicada en el sector Respaldo Villa Carmen, en República Dominicana.

De acuerdo con información preliminar, la joven, natural de Río Grande, viajó al país para pasar un tiempo con su pareja tras anunciar el embarazo. Luego de una discusión, el hombre la apuñaló 80 veces con un arma blanca hasta ocasionarle la muerte.

El hombre habría confesado el crimen mediante videollamada a la madre de Marrero García antes de entregarse a la Policía.

“El día 31 yo recibo una llamada a las 10:31 de un número telefónico que dice Dios es misericordioso, cuando contesto sale está voz y me dice prende la cámara, cuando prendo veo a mi hija desnuda, dentro de una bañera, bañada en sangre, protegiéndose su barriguita y este ser humano me dice; te la maté por perr..”, narró su madre, Mildred García, a Rayos X.

La madre de la víctima reclamó al gobierno de Puerto Rico intervenir para poder trasladar el cuerpo de su hija a la isla.

Según medios dominicanos, el juez Bernardo Coplín dictó tres meses de prisión a Terrero Gómez, como medida preventiva, en lo que se investiga el caso.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA REACCIONA

"La muerte de una joven madre en República Dominicana es un crimen atroz y repudiable que debe ser investigado exhaustivamente, procesado y castigado con la pena más alta".

"Por ley, el Departamento de Justicia de Puerto Rico no puede intervenir, ya que el delito se cometió en República Dominicana, fuera de nuestra jurisdicción. A base de la información que tenemos en este momento, no procede en derecho"

"No obstante, hemos referido el caso a la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia para que le asigne a su señora madre un recurso que le apoye en aquellos trámites que pueden ser manejados a nivel local".

"Lamentamos el dolor que están atravesando los familiares de la fenecida. Como defensores de las víctimas del crimen en Puerto Rico, nos solidarizamos con ellos en este momento tan difícil", dijo en declaraciones escritas el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli".