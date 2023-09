Las falsedades de Trump en ‘Meet the Press’ sobre el aborto, el 6 de enero y el precio del tocino

El ex presidente Donald Trump durante una entrevista en el programa "Meet the Press" de NBC afirmó tener "todos los hechos" al hablar sobre las elecciones de 2020.

Pero los comentarios del ex presidente a la moderadora Kristen Welker el 17 de septiembre, incluyendo aquellos sobre el precio del tocino y el acceso al aborto, fueron falsos o engañosos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Aquí algunas afirmaciones clave, comprobadas.

'En algunos estados se permite matar al niño después del nacimiento'

Hemos calificado de falsas afirmaciones similares. Matar a un bebé después del nacimiento es infanticidio e ilegal en los 50 estados.

Este tipo de afirmaciones intentan equiparar engañosamente una intervención que puede tener lugar en el tercer trimestre cuando hay una anomalía fetal grave con una situación en la que la gente puede decidir simplemente después del nacimiento que se mate a su bebé.

Según los expertos en salud reproductiva, las situaciones que provocan la muerte del feto al final del embarazo son extremadamente raras. Suelen tratarse de emergencias como anomalías mortales, graves defectos cerebrales y cardíacos, o complicaciones potencialmente mortales que afectan a la madre.

En estos casos, se puede inducir el parto. Si se espera que el bebé sobreviva sólo unos minutos o días después del parto, la familia puede optar por los cuidados paliativos, cuyo objetivo es proporcionar confort a un bebé próximo a la muerte.

La gran mayoría de los abortos en Estados Unidos — alrededor del 91% — suceden en el primer trimestre.

Menos del 1% ocurren en el tercer trimestre y estos típicamente son por emergencias médicas que amenazan la vida de la madre o por anomalías fatales del feto.

Trump mencionó a Nueva York como ejemplo en sus comentarios, pero el estado no tiene una ley que permita abortos después del nacimiento.

Los legisladores estatales en 2019 limitaron el aborto a 24 semanas — cuando el feto puede sobrevivir fuera del útero. Pero permitieron excepciones si es para salvar la vida de la madre o por anomalías fetales graves y fatales.

Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara era "responsable de la seguridad" en el Capitolio

Hemos calificado afirmaciones similares como Mayormente Falsas.

La presidenta de la Cámara de Representantes supervisa la seguridad en el Capitolio, pero no es la única responsable.

Los sargentos de armas de la Cámara de Representantes y del Senado son los principales encargados de que se cumpla la ley en el Capitolio.

Estos sargentos también dependen de los líderes de la Cámara y de la mayoría del Senado, y para garantizar la seguridad se coordinan con la policía del Capitolio, una agencia federal.

El sargento de armas de la Cámara de Representantes depende del presidente de la Cámara, que era Pelosi en el momento del ataque. Y el sargento de armas del Senado depende del líder de la mayoría del Senado, que era el republicano de Kentucky Mitch McConnell.

El Secretario de Estado de Georgia Brad Raffensperger "la semana pasada dijo que no hice nada malo"

Esto es incorrecto. Los comentarios de Trump podrían dejar a los espectadores con la impresión de que Raffensperger, un republicano, dijo que Trump no hizo nada malo cuando trató de conseguir que los funcionarios de Georgia "encontraran" más votos para asegurarle una victoria en la reelección de 2020.

Trump parece referirse al testimonio de Raffensperger del 28 de agosto sobre Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump. (El tribunal publicó el testimonio en línea el 11 de septiembre).

Raffensperger testificó en una audiencia relacionada con el intento de Meadows de trasladar su caso del condado de Fulton a un tribunal federal. Durante la vista, se le preguntó a Raffensperger por una llamada telefónica del 2 de enero de 2021 que mantuvo con Meadows, Trump y otros.

Raffensperger testificó que Joe Biden había ganado y que Trump repitió numerosas afirmaciones falsas, entre ellas que miles de papeletas se emitieron utilizando nombres de personas fallecidas. Raffensperger dijo que "dijimos la verdad", pero que Trump no aceptó sus palabras.

Raffensperger también dijo que "no se tomó como algo inapropiado" que el equipo de Trump le hubiera pedido un acuerdo para revisar los datos electorales. Pero Raffensperger no dijo que Trump no hizo nada malo.

El precio del "tocino se ha quintuplicado" bajo la presidencia de Biden

Eso es falso.

El precio del tocino, o bacon, subió un 30% entre enero de 2021 — que fue el primer mes en que Biden asumió el cargo — y noviembre de 2022. Desde ese pico, el precio ha bajado y hoy el precio del tocino es un 11.5% más alto de lo que era en enero de 2021.

El precio actual del tocino es solo un 2% más alto de lo que era en su punto más alto durante la presidencia de Trump en septiembre de 2017.

Si el precio se hubiera multiplicado por cinco como dice Trump, sería un 400% más caro. Y ese no es el caso.

"Las fluctuaciones del tocino o de los precios del cerdo en general no tienen nada que ver con quién sea presidente", dijo David L. Ortega, profesor asociado del Departamento de Economía Agrícola, Alimentaria y de Recursos de la Universidad Estatal de Michigan.

Sobre el 6 de enero de 2021, dijo que "ofrecí dos o tres días antes a 10,000 soldados" para proteger el Capitolio

Hemos calificado de falsa una afirmación similar.

No hay constancia de que Trump autorizara a miles de efectivos de la Guardia Nacional para el Capitolio de Estados Unidos en los días previos al atentado del 6 de enero de 2021.

Como presidente, tenía la autoridad de activar la Guardia Nacional, pero varias personas que sirvieron en su administración dijeron que esto no sucedió.

Es el caso de Christopher Miller, secretario de Defensa en funciones en ese momento, el ex asesor de la Casa Blanca Pat Cipollone y el general Keith Kellogg, ex asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence. Todos testificaron que no tenían conocimiento de ninguna solicitud de Trump para las tropas de la Guardia Nacional.

Una versión de este artículo fue escrita originalmente en inglés y traducida por Marta Campabadal Graus.