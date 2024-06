Debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump: PolitiFact verificó lo que dijeron

El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el expresidente Donald Trump se encontraron de nuevo en el primer debate presidencial de esta campaña 2024, organizado por CNN.

La última vez que ambos se vieron cara a cara fue en el 2020, pero las circunstancias de este enfrentamiento han sido diferentes a las de entonces. Por primera vez el encuentro no fue organizado por la bipartidista Comisión Nacional para los Debates Presidenciales y tampoco hubo público en el estudio de televisión, en Atlanta.

Además, el debate se realizó con varios meses de anticipación al día de las elecciones en noviembre, a pesar de que Biden y Trump no son los nominados oficiales de sus partidos para esta contienda presidencial.

El encuentro comenzó cuando Biden ingresó de primero al estudio, en donde ya estaban los presentadores de CNN Jake Tapper y Dana Bash. Luego llegó Donald Trump, quien no volteó a mirar a su contrincante.

Como se esperaba, en los primeros minutos de este cara a cara, ambos candidatos aprovecharon para lanzar acusaciones. En PolitiFact verificamos sus declaraciones y estas son nuestras conclusiones.

Inmigración

Trump: "Él permitió a millones de personas venir aquí, de prisiones, cárceles e instituciones mentales, a venir a nuestro país y destruir nuestro país".

¡Ridículo y Falso! Funcionarios de inmigracion arrestaron alrededor de 103,700 de "no ciudadanos" con condenas criminales (ya sea en Estados Unidos o en el exterior), entre los años fiscales 2021 y 2024, de acuerdo a datos federales. Eso incluye a las personas detenidas en los puertos de entrada y entre ellos.

Pero a todos no los dejaron entrar. El término "no ciudadanos" incluye a personas que tienen un estatus migratorio legal en los Estados Unidos, pero no son ciudadanos estadounidenses.

Los datos reflejan la cantidad de personas que conoce el gobierno federal, pero no son exhaustivos. Sin embargo, los expertos en inmigración dijeron que a pesar de las limitaciones de los datos, no hay evidencia que respalde la declaración de Trump.

Biden: "Hay un 40% menos de personas cruzando la frontera ilegalmente".

Mayormente Cierto. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que los encuentros con inmigrantes cruzando la frontera ilegalmente bajaron a un 40%, a menos de 2,400 encuentros diarios, semanas después de que Biden anunciara el 4 de junio una nueva política migratoria que restringe la solicitud de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.

Pero expertos en inmigracion advierten que es difícil señalar una sola razón por la que hubo estos cambios en los cruces fronterizos. Otros factores, como el clima çalido, pueden afectar los patrones de migración.

Ya que la política fue anunciada solo hace pocas semanas, no está claro si la disminución en la inmigracion ilegal va a continuar.

Colleen Putzel-Kavanaugh, una analista de política asociada en el Instituto de Política de Migración, le dijo a PolitiFact que la medida puede tener un efecto de disminución a corto plazo. Pero Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos nos comentó qué ninguna represión en la última década ha tenido un impacto duradero.

Trump: Biden dejó entrar "18 millones de personas".

Falso. Los funcionarios de inmigración han encontrado inmigrantes cruzando ilegalmente la frontera, 9.7 millones de veces durante la presidencia de Biden. Tomando en cuenta las personas que no fueron detenidas por los agentes fronterizos, la cifra aumenta a aproximadamente 11.4 millones.

Pero los encuentros no representan admisiones, más bien eventos. Por ejemplo, si una persona intenta cruzar la frontera dos veces, eso cuenta como dos encuentros. Además, muchos encuentros resultan en deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional estima que alrededor de 4 millones de encuentros terminan en expulsiones o deportaciones.

Cuidado de la salud

Biden: "Nosotros bajamos el precio de los medicamentos recetados, lo cual es un tema importante para muchas personas, $15 por una inyección de insulina, en lugar de $400".

Calificamos una declaración similar como Medio Cierta.

Biden usualmente dice que él bajó el precio de la insulina a $35, pero en este caso dijo $15.

La Ley de Reducción de Inflación que Biden firmó en 2022, limitó el precio mensual de la insulina a $35 para los miembros de Medicare a partir de 2023.

Expertos en precios de medicamentos le dijeron a PolitiFact que la mayoría de los afiliados al Medicare, probablemente no están pagando un promedio mensual de $400 antes de estos cambios, y los estudios lo respaldan. Los costos y otros factores varían, así que algunos miembros del Medicare pueden haber pagado esa cantidad en un mes determinado.

Trump: "El Seguro Social, lo está destruyendo, porque millones de personas están llegando a nuestro país, y los están poniendo en el Seguro Social. Los están poniendo en Medicare, Medicaid".

Falso. Es un error decir que la inmigración destruirá el Seguro Social. Los retos fiscales del Seguro Social se derivan de que hay una escasez de trabajadores en comparación con los beneficiarios.

La inmigración está lejos de ser la solución fiscal a los problemas del Seguro Social. Pero, según los expertos, un mayor número de inmigrantes en Estados Unidos aumentaría la proporción de trabajadores por beneficiario durante décadas, ampliando así la solvencia del programa.

La mayoría de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos tampoco califican para tener Seguro Social. Sin embargo, las personas que entraron ilegalmente en Estados Unidos y obtuvieron parole humanitario — un permiso temporal para permanecer en el país — por más de un año, son elegibles para el Seguro Social.

Por lo general, los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos tampoco tienen derecho a inscribirse en programas de atención médica financiada por el gobierno federal, como el Medicare y Medicaid. (Algunos estados ofrecen cobertura de Medicaid a través de programas financiados por el estado, independientemente de su estatus migratorio. Los inmigrantes tienen derecho a Medicaid de emergencia independientemente de su condición migratoria).

Militar

Biden: "Soy el único presidente este siglo que no tiene, en esta década, ningún miembro del servicio estadounidense, muriendo en ningún lugar del mundo como lo tuvo él".

Falso: Algunos miembros del servicio han muerto en combates en el extranjero durante la presidencia de Biden.

En agosto de 2021, 13 soldados murieron en un ataque cuando Estados Unidos se retiraba de Afganistán, bajo la administración Biden. En 2022, no se reportaron muertes de miembros del servicio estadounidense, según lo reflejan los datos del Departamento de Defensa.

Las cifras totales del gobierno, sobre las muertes de militares estadounidenses activos en 2023 y 2024, no están disponibles. En enero de este año, tres soldados de Estados Unidos murieron en un ataque de aviones no tripulados en Jordania.

Durante la presidencia de Trump, de enero de 2017 a enero de 2020, 65 miembros del servicio estadounidense murieron en combate, de acuerdo a los datos del Departamento de Defensa.