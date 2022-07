Lo más destacado del debate demócrata por la gobernación de Florida

Charlie Crist y Nikki Fried sostuvieron el jueves un debate en los estudios de Telemundo 51 y NBC 6 como parte de la primaria demócrata para elegir a un candidato a la gobernación de Florida, que enfrente al actual gobernador Ron DeSantis.

El debate, moderado por las periodistas Marilys Llanos y Jackie Nespral, incluyó una discusión sobre los problemas económicos y la inflación, los seguros de viviendas, el aborto, la educación, el control de armas y la inmigración, entre otros temas. En Enfoque Político tenemos un resumen con análisis de los puntos más destacados del debate.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Charlie Crist y Nikki Fried sostuvieron el jueves un acalorado debate en los estudios de Telemundo 51 y NBC 6 como parte de la primaria demócrata. Estos son algunos de los fragmentos más destacados.

ABORTO

Ambos candidatos expresaron su rechazo y su preocupación por la reciente decisión de la Corte Suprema, que eliminó el derecho constitucional al aborto, aunque Fried aprovechó para atacar a Crist por sus anteriores posiciones como republicano.

"Esto es una diferencia muy importante entre lo que dice Charlie y yo. Yo he sido toda mi vida una persona pro libre decisión (pro choice) y realmente Charlie no puede decir lo mismo", dijo Fried, quien acusó a Crist de nominar a "jueces extremistas" a la Corte Suprema de Florida durante su gestión como gobernador.

"Sabes que eso no es cierto", replicó Crist. "Yo he estado toda mi vida a favor de la libre decisión. Cuando era senador estatal, maté un proyecto de ley antiaborto para que nunca se fuera al pleno del Senado".

EDUCACIÓN

Crist y Fried arremetieron contra la ley de derechos de los Padres en la Educación, conocida como "No Digas Gay", promulgada este año por el gobernador DeSantis.

"Este es otro ejemplo de que el gobernador Ron DeSantis está tratando de desmoronar a este estado para que él sea nominado para presidente en el 2024. Yo refuté esta ley que castiga a los niños LBGTQ y castiga a las escuelas", señaló Crist.

Fried, por su parte, afirmó que "el único propósito de la ley es dividir a nuestro estado y crear odio".

Charlie Crist y Nikki Fried sostuvieron el jueves un acalorado debate en los estudios de Telemundo 51 y NBC 6 como parte de la primaria demócrata. Aquí la tercera pate del resumen presentado en Enfoque Político.

INMIGRACIÓN

Nikki Fried destacó su gestión como comisionada de Agricultura en la Florida y el hecho de que más de dos millones de personas que viven en el estado se dedican a la labor agrícola.

"Durante los últimos tres años y medio me he asegurado de proteger a todos los que trabajan en el campo en cuanto a los problemas de inmigración, a proveerles vacunas, a ver cómo los podíamos ayudar (...) estos trabajadores son esenciales para nuestra economía (...) y siempre he promovido una reforma migratoria", dijo.

Crist también se manifestó a favor de una "reforma integral de inmigración" pero aclaró que está a favor de una inmigración legal al país.

"Entiendo lo que está ocurriendo, por lo que pasan los inmigrantes que vienen a este país para tener una mejor vida, una vida más segura para ellos y para sus hijos. Por eso se tiene que hacer correctamente. Nuestras fronteras tienen que estar seguras pero también tiene que haber compasión", indicó.

CONTROL DE ARMAS

Ambos candidatos se manifestaron a favor de legislación más estricta que restrinja la venta de armas y municiones en el estado y que permitan una mejor información sobre los posibles compradores.

"Yo apoyaría legislación que nos asegure que no hay armas 'fantasma', de que creemos medidas para guardar las armas de manera segura y, sin lugar a dudas, debemos sacar esas armas de asalto de nuestras calles. Todos estos tiroteos masivos que hemos visto son por estas armas de asalto", dijo Fried.

Por su parte, Crist aseguró que él ha estado a favor de prohibir las armas de asalto durante un largo tiempo y "por tener revisiones de antecedentes, que realmente revisen antecedentes".

"Es bueno que tengamos leyes de 'banderas rojas' en Florida pero las necesitamos a nivel nacional. Es por eso que estoy patrocinando legislación en el Congreso de Estados Unidos para hacer exactamente eso", puntualizó.