Gestores de referéndum en Hialeah denuncian acoso

Es el día 14 de la campaña por el referéndum. Así lucían al mediodía del viernes, los dos puntos de colección de firmas en la avenida 12 de la ciudad: más de 5,000 sería el objetivo.

Hoy, los gestores del plebiscito contra el alcalde Carlos Hernández denuncian ser víctimas del acoso de su oficina.

“El alcalde le ha dado instrucciones a la City Clerk que llame a los distintos negocios y ponga presión para que nos saquen de los negocios y en varios lugares que hemos tratado de poner mesas nos han dicho que no”, dijo Eduardo Macaya, organizador de la campaña por el referéndum.

“Amenazan a los ancianos de que le van a quitar los apartamentos, amenazan a los dueños de negocios con represalias, con inspectores y eso no es más que el resultado de que el alcalde está trayendo la Habana para Hialeah”, dijo Fernando Godo, organizador de la campaña por el referéndum.

En el centro comercial de la avenida 12 y la calle 49, constatamos que al menos un propietario recibió la llamada de una persona no identificada solicitando información sobre los activistas. Juan Santana asegura que la llamada vino de una asistente de la ciudad.

“Alguien llamó a la ciudad. Ella no sabe quién fue, diciendo que yo estaba bloqueando los estacionamientos de handicap y eso no es verdad. Yo estoy en la acera y los handicap están a 60 yardas para el west”, dijo Santana.

Consultamos con el alcalde Hernández y respondió con el siguiente comunicado: “Este grupo de personas, conformado por excandidatos y enemigos políticos, continúan haciendo alegaciones y diciendo mentiras al pueblo de Hialeah, con malas intenciones de confundir al pueblo y avanzar su agenda. Lo que ellos no saben es que el pueblo de Hialeah es un pueblo capaz de identificar un fraude como el que constituyen estas personas”.

Los argumentos son los del primer día pero... ¿Hay objetivos políticos por la primera silla?

“Yo personalmente no voy a correr para la alcaldía porque no está correcto que yo haga el recall y después me postule para alcalde”, dijo Eduardo Macaya.

Por su parte, Juan Santana declaró: “Yo no quiero correr para alcalde por el momento porque yo soy ciudadano de Hialeah y hago esto como ciudadano”.

Julio Martínez dijo, “Jamás en mi vida verás el nombre de Julio Martínez en una boleta”.

Mientras Francisco Godo respondió, “Yo no voy a ir a una elección en Hialeah mientras exista el voto ausente”.