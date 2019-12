Policía de Hialeah responde a denuncias de acoso

Sergio Velázquez, jefe de la policía de Hialeah dice que “ni el alcalde Hernández ni este departamento de policía ha dirigido a nadie a que tome algún tipo de acción contra el señor santana”.

Directo y claro, el jefe de la policía de Hialeah busca zanjar los cuestionamientos de juan santana, en sus denuncias de acoso político y policial contra su novia por un permiso para discapacitados.

Hoy muestran este video de seguridad en el que se ve a la novia de santana llegar a los 5 y 9 minutos a un banco en un centro comercial en la calle 49 y la avenida 57, y 40 minutos después sale, y permanece en el vehículo.

“En ningún momento hay indicación de que el señor santana estaba como pasajero que ella parqueo al frente del banco”, dice el jefe policial.

Y -si se fijan- verán un oficial de la policía conversando con otro ciudadano. Después se aproxima a ella y comienza su intercambio.

Santana alega que su novia lo transportaba usando su permiso para discapacitados, pero el oficial amado herrera observó otra cosa.

Dice: “Ella llegó sola, parqueo el carro, hizo lo que tenía que hacer y salió para irse...la persona deshabilitada no estaba allí...eso es un cago criminal¨

El video de seguridad muestra a juan santana llegando al lugar, 41 minutos después de que el oficial comenzó a entrevistar a su novia.

La oficial Herrera que ha estado con la uniformada durante más de 19 años, sostiene que ese centro comercial es un objetivo de vigilancia permanente. Asegura que no conocía previamente a la novia de santana o su interés político.

“yo no me recuerdo nunca teniendo contacto con esta mujer…no sé quién es ella y no vengo al trabajo pensando en quién es juan santana ni nada de eso”, asegura herrera.

“el lugar correcto de llevar esto es a una corte de ley que tenemos un juez ara determinar si las acciones fueron correctas o incorrectas”, asegura Sergio Velázquez, jefe de la policía de Hialeah.