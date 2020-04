WhatsApp suma esfuerzo para frenar reenvíos virales y le acusan de aplicar censura

Conscientes del poder de su plataforma para “viralizar” contenidos, WhatsApp ha vuelto a ajustar sus límites de reenvío y ha dado un paso para combatir la llamada “infodemia” que acompaña la crisis del coronavirus, algo que la popular compañía de mensajería asegura no es censura.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia por el brote de COVID-19 a nivel mundial en marzo pero antes de eso, a principios de febrero, advirtieron que el brote de coronavirus vendría acompañado por una “infodemia”. La misma fue definida como una sobreabundancia de información que dificulta a las personas encontrar fuentes confiables y que convierten a las plataformas de redes sociales en los epicentros de noticias falsas.

WhatsApp, que cuenta con más de 1,500 millones de usuarios, según datos de Statista, es una aplicación privada que promete el cifrado de extremo a extremo de los mensajes de sus usuarios, algo que en el pasado ha puesto a la app en el centro de controversia por la propagación de noticias falsas. Para apoyar la lucha contra la desinformación relacionada con la crisis mundial, WhatsApp ha hecho una donación de un millón de dólares a la Red Internacional de Verificación de Datos (International Fact-Checking Network o IFCN, por sus siglas en inglés), un departamento dentro del Poynter Institute, en San Petersburgo, Florida, que cuenta con 76 agencias que han determinado como imparciales. De la misma red, 42 de las agencias se han sumado a revisar noticias reportadas y desmentirlas en sus propios medios. Te explicamos quiénes son los involucrados en este esfuerzo y cómo funciona su trabajo.

¿Quién determina qué es una noticia viral que debería ser limitada?

La respuesta sencilla es: nadie. Según la compañía, la medida para ralentizar la información falsa (o bulo como le dicen en España) aplica automáticamente en la aplicación a cualquier archivo multimedia o mensaje que haya sido enviado a más de cinco personas. El límite de reenvíos no tiene relación con la revisión de datos por la IFCN en WhatsApp o en Facebook. Así que cualquier mensaje considerado “altamente reenviado” se limitará a reenviar a un chat cada vez, mientras tanto la app asegura que no está leyendo tus mensajes ni tampoco disuadiendo los reenvíos en su totalidad.

“Sabemos que hay muchos usuarios que reenvían información útil, así como también videos divertidos, memes y reflexiones u oraciones que consideran importantes”, detalló la compañía a través de un comunicado, reconociendo que se ha usado la app incluso para “organizar momentos públicos de apoyo a los trabajadores de la salud de primera línea”.

Las agencias parte de la IFCN revisan mensajes virales reportados (o reenviados) a los números de ayuda que tienen listados para luego poder desmentir estas noticias en sus propios medios.

Además de los cambios a reenvíos virales y el apoyo de la IFCN, WhatsApp ha unido sus fuerzas con “instituciones gubernamentales, como la Organización Mundial de la Salud y más de 20 ministerios nacionales de salud, con el fin de conectar a las personas con la información precisa”, detalló la app.

Pero tanto se ha esforzado la compañía de frenar estas llamadas noticias falsas que varias voces ya han acusado a WhatsApp de aplicar cierta censura. En España, varios videos explicando las nuevas medidas han generado temores entre los usuarios de supuesto veto a pesar de que la medida es global y no importa de qué se trata el contenido.

La empresa lleva un año marcando a mensajes que hayan sido reenviados varias veces con la “etiqueta” de doble flecha. Esto se determina, según WhatsApp, cuando la app registra que un mensaje ha sido enviado más de cinco veces y es una herramienta de transparencia para que el usuario sepa que no es un mensaje compuesto por alguien cercano. El nuevo cambio también es automatizado y la red internacional es algo completamente aparte al intento de ralentizar mensajes.

La polémica en España sobre la supuesta intención de controlar la información de la epidemia se avivó días atrás, cuando un alto mando de las fuerzas de seguridad, el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago, dijo en una rueda de prensa que este cuerpo policial trabajaba para "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

El Gobierno español aseguró este jueves que trata de luchar contra los bulos y la desinformación y negó que se dedique a vigilar y controlar las opiniones que critican su gestión de la COVID-19, frente a las duras acusaciones de censura por parte de la oposición.

Las compañías españolas que forman parte de red contra las noticias falsas son AFP, EFE Verifica (Agencia EFE), Maldita y Newtral. La última siendo gran fuente de polémica por ser liderada por la periodista, y única accionista, Ana Pastor, quien también colabora con la cadena de televisión “La Sexta”, considerada izquierdista.

La realidad es que España no es el único país que tiene agencias certificadas por la red apoyando en frenar la desinformación. WhatsApp cuenta con el apoyo de 42 de las 76 agencias que forman parte de la IFCN.

La red social de mensajería privada Whatspp ha decidido limitar el reenvío de mensajes para tratar de evitar que se viralicen noticias falsas e informaciones erróneas además de mensajes que pueden llegar a ser apabullantes.

Cabe mencionar que las agencias que forman parte de esta red cumplieron con los requisitos de membresía y fueron consideradas fuentes imparciales, transparentes y con un compromiso a las correcciones abiertas y honestas.

Por otro lado, la IFCN tiene un proyecto que engloba más plataformas de redes sociales, no solo WhatsApp. Esta alianza de CoronaVirusFacts o DatosCoronaVirus fue lanzada en enero para unir a verificadores y facilitar el compartir y la traducción de noticias relacionados con el nuevo coronavirus. Hasta ahora entre todos han revisado más de 3,500 reclamos sobre el coronavirus. Cuando determinan si la noticia es una falsedad, la agencia que lo revisó publica un artículo explicando de dónde surgió un video, por ejemplo, este que reclama que respirar el aire caliente dentro de un sauna o de un secador de pelo podría matar al coronavirus.

“Respirar profundamente por solo unos minutos en cualquiera de estos lugares calientes matará un alto porcentaje de cualquier coronavirus que esté invadiendo el sistema respiratorio superior. Y un segundo o tercer intento con una hora de diferencia matará al resto", dice el narrador del video, según reporta AFP Fact Check. El medio publicó un artículo explicando la historia detrás de los datos proporcionados y el supuesto narrador del video con el fin de desmentir esta teoría.

En Estados Unidos, AP Fact Check, Check Your Fact, Factcheck.org, Lead Stories, PolitiFact, Reuters, the Washington Post Fact Checker y USA Today, participan en la alta revisión de datos en noticias difundidas en diferentes plataformas para la red, aunque no están vinculadas directamente con la revisión de noticias en la plataforma de WhatsApp.

“(El límite en reenvíos) no está relacionado de ninguna manera con las organizaciones de verificación ni con la ‘censura’, y cualquier afirmación que sugiera lo contrario es 100% falsa”, respondió WhatsApp tras días de acusaciones. Para consultar la base de datos de noticias falsas haz clic aquí o aquí para informarse de las noticias en español.