Polémicas declaraciones del presidente de Brasil en 12 perlas

SAO PAULO, Brasil - El 1 de enero de 2019, el ultraderechista Jair Bolsonaro tomó el testigo de Michel Temer como presidente de Brasil y dio inicio a su Gobierno, en el que se ha valido de la polémica y de la provocación para conducir el país y avanzar con una agenda ultraconservadora.

A través de las redes sociales o con polémicas declaraciones en el ámbito nacional e internacional, involucrando a figuras de la talla del presidente de Francia, Emmanuel Macron, el ultraderechista ha dejado clara su apuesta por el conflicto como forma de manejo.

En apenas 12 meses, el presidente ha logrado generar incontables polémicas. Estas, son sólo 12:

1. "Tienes terrible cara de homosexual, y no te acuso de serlo por ello, aunque no es un crimen ser homosexual".

Así le contestó Jair Bolsonaro el pasado 20 de diciembre a un reportero del periódico O Globo al ser consultado en Brasilia sobre qué debería pasarle a su hijo mayor, Flavio Bolsonaro, en caso de que queden comprobadas las acusaciones por corrupción y lavado de activos a las que se enfrenta.

El que fue diputado regional de Río de Janeiro entre 2003 y 2018 se ha visto salpicado en un caso que investiga movimientos bancarios sospechosos de Fabricio Queiroz, empleado suyo durante esa etapa.

2. ¿Cómo se llama aquella niña? La del extranjero. ¿Tabata? ¿Thun? ¿Cómo es? ¡¡Greta!! Greta ya dijo que los indígenas se están muriendo para defender la Amazonía. Es impresionante, una mocosa".

Bolsonaro reaccionó así el pasado 10 de diciembre contra la ecologista sueca Greta Thunberg, de 16 años, después de que ella publicara en sus redes sociales que la muerte de dos indios en la Amazonía el fin de semana anterior se debió a su intento de proteger las selvas frente a la deforestación ilegal.

Preguntado sobre esas afirmaciones, Bolsonaro respondió a la prensa con cierta irritación y calificó a la joven de "pirralha", palabra que en portugués es equivalente a mocosa.

Horas después, Greta puso en la descripción de su perfil en Twitter la palabra "pirralha".

3. "Qué hizo la ONG? Qué es más fácil? Prenderle fuego al bosque. Sacan fotos, graban, la ONG divulga para hacer una campaña en contra de Brasil, se pone en contacto con Leonardo DiCaprio y él dona 500,000 dólares a esta ONG. Una parte (del dinero) fue para la gente que le estaba prendiendo fuego a la selva, ¿correcto? Leonardo DiCaprio está colaborando con los incendios en la Amazonía, así no se puede".

Una de las mayores polémicas desatadas por Bolsonaro en 2019 fueron las acusaciones al actor estadounidense, conocido también por militar en favor de causas medioambientales.

El presidente y su equipo se burlaron de DiCaprio en una transmisión en vivo por Facebook el 28 de noviembre, y afirmaron que había pruebas concretas de que él había pagado por una fotografía de un incendio en la Amazonía "fabricada" por una ONG.

"Cuando yo dije que sospechaba de las ONG, ¿qué me hizo la prensa? Y ahora Leonardo DiCaprio es una buen tipo, ¿no? Dándoles dinero para prenderle fuego a la Amazonía", agregó el mandatario el día siguiente en declaraciones a los periodistas.

4. "A veces una tortuga se queda en la mancha de petróleo, para no decir que no se queda nadie, ¿no? Un pez o un delfín pueden quedarse, pero está bien".

Así respaldó el presidente el discurso de su secretario de Pesca, Jorge Seif Júnior, durante su transmisión en vivo semanal por Facebook el pasado 31 de octubre al referirse a las consecuencias de las manchas de petróleo que aparecieron entre agosto y diciembre en 980 playas de 11 estados del noreste de Brasil.

Seif afirmó que el consumo de pescados era totalmente seguro y que no había ningún riesgo de contaminación.

"El pez es un animal inteligente. Cuando ve una mancha de petróleo huye, porque tiene miedo", sostuvo Seif.

5. "No lo humilles (a Emmanuel Macron). Ja, ja, ja".

A finales de agosto, el presidente escribió dicho comentario en una publicación en redes sociales.

Uno de sus seguidores afirmó que su disputa verbal con el mandatario francés obedecía a la "envidia" de Macron por la belleza y la juventud de la esposa del brasileño.

Interrogado sobre su intención, Bolsonaro dijo a la prensa el 27 de agosto, en Brasilia, que tan sólo quiso pedirle al autor de la publicación que "no dijera bobadas".

6. "Decir que se pasa hambre en Brasil es una gran mentira".

Durante un encuentro con corresponsales extranjeros el pasado 19 de junio el mandatario defendió esta teoría.

"Se pasa mal, no se come bien. Con eso estoy de acuerdo, pero pasar hambre no. No se ve a gente pobre y de físico esquelético por las calles como en otros países del mundo", sostuvo Bolsonaro, aunque datos de la ONU indican que hay 5,2 millones de brasileños que pasan un día entero o más sin consumir alimentos durante un año.

7. "Cuando un chico de 9 o 10 años está trabajando siempre hay un montón de personas que dicen que eso es trabajo esclavo, trabajo infantil... pero cuando ven a un menor fumando una piedra de crack nadie dice nada".

Estas fueron palabras de Bolsonaro durante una transmisión en vivo a través de Facebook el 4 de julio, en la que insistió en que el trabajo infantil "no dificulta la vida de nadie" y dijo que no tiene previsto presentar ningún proyecto de ley para relajar las normas porque sería "masacrado" por la opinión pública.

Actualmente, las leyes brasileñas impiden trabajar a menores de 14 años.

8. "Me enteré de un dato alarmante cuando se habla de higiene: en Brasil todavía tenemos, cada año, 1,000 amputaciones de pene por falta de agua y jabón (...) cuando se llega a este punto sabemos que hemos tocado fondo".

Bolsonaro manifestó a la prensa su preocupación con el dato y su intención de ayudar y concienciar a estos hombres sobre la higiene el pasado 25 de abril tras reunirse con el ministro de Educación, Abraham Weintraub, en la sede de la cartera en Brasilia.

9. "No nací para ser presidente, nací para ser militar".

Durante un acto oficial en Brasilia el 5 de abril, el mandatario se disculpó así por posibles errores del pasado y después expresó que, a veces, mira a Dios y le pregunta: "¿Qué he hecho yo para merecer todo esto? Son sólo problemas"

10. (¿El nazismo es de izquierdas?) "No hay duda. ¿Partido Socialista cómo? Partido Nacional Socialista da Alemania".

Durante una visita oficial a Israel el pasado 2 de abril, el presidente, quien participó de una ceremonia en el Museo del Holocausto, dijo a la prensa que estaba de acuerdo con declaraciones de su canciller, Ernesto Araújo, que había afirmado que el nazismo es una ideología izquierdista.

Según diversos historiadores y el propio museo visitado por Bolsonaro en Israel, el movimiento liderado por Adolf Hitler se oponía a las ideas socialistas y comunistas.

11. "¿Qué es 'golden shower'?".

Estas palabras contenidas en un tuit publicado el 6 de marzo sirvieron para avivar aún más la polémica que el presidente sembró la víspera al compartir un video en la red social donde se veía cómo un hombre orinaba encima de otro en la vía pública durante la celebración de carnaval. "En esto se han convertido muchas comparsas callejeras del carnaval brasileño", agregó.

12. "Esta es nuestra bandera, que jamás será roja. Solo será roja, si es necesario, con nuestra sangre para mantenerla verde y amarilla".

Con estas palabras cargadas de simbología, por ser el rojo el color del socialista y ahora opositor Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, se estrenó Bolsonaro durante su discurso de investidura, el 1 de enero de 2019.