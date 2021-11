El exatleta olímpico Oscar Pistorius podría recibir la libertad condicional

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica — Ocho años después de haber matado a tiros a su novia, el corredor olímpico Oscar Pistorius podría obtener la libertad condicional, pero antes deberá reunirse con los padres de la víctima.

Pistorius, un atleta con doble amputación famoso en todo el mundo y que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, puede optar a la libertad condicional desde julio, después de haber sido condenado por asesinato luego de haberle disparado múltiples veces a la modelo Reva Steenkamp a través de la puerta del baño de su casa el día de San Valentín de 2013.

Pistorius fue declarado culpable de asesinato en 2015 y condenado a 13 años y cinco meses de prisión. Después de cumplir la mitad de su condena, la ley sudafricana contempla que él es elegible para recibir la libertad condicional.

CON DOBLE AMPUTACIÓN, PISTORIUS CORRIÓ EN LAS OLIMPÍADAS DEL 2012.

El mes pasado se programó una audiencia de libertad condicional para Pistorius, pero luego se canceló, en parte porque no se había organizado primero una reunión entre Pistorius y los padres de Steenkamp, Barry y June, dijeron el lunes los abogados de ambas partes a The Associated Press.

Las autoridades del departamento de penitenciarías programaron la audiencia de libertad condicional para octubre, pero se canceló porque no estaba disponible un informe completo sobre el tiempo de Pistorius en prisión, dijo el abogado de Pistorius Julian Knight. Aún no se ha fijado la fecha para una nueva audiencia, dijo Knight.

Además, Barry y June Steenkamp quieren una reunión cara a cara con Pistorius antes de que las autoridades sopesen su liberación anticipada de prisión, como es su derecho en virtud de las leyes de Sudáfrica.