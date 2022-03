“Nos dispararon”: fotógrafo hispano resulta herido en Ucrania

El fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo resultó este domingo herido en la localidad de Irpin, al oeste de Kiev, en el mismo incidente en el que murió el periodista Brent Renaud.

Juan Arredondo, nacido en Pereira y ganador del World Press Photo, estaba con el documentalista estadounidense Brent Renaud, y explicó en un video difundido por el Parlamente ucraniano en su cuenta de Twitter, cómo sucedió el suceso.

"Estábamos cruzando el primer puente en Irpin. Íbamos a grabar a otros refugiados yéndose, íbamos a tomar un coche que alguien nos ofreció para llevarnos al otro puente. Cruzamos el puesto de control y empezaron a dispararnos, así que el conductor dio la vuelta y continuaron disparándonos", explicó en el clip mientras estaba siendo atendido en una camilla del hospital de Okhmatdyt.

"Mi amigo Brent Reanud fue baleado en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos", afirmó el fotógrafo en el video de un minuto de duración.

De acuerdo con su biografía, Arredondo ha trabajado para The New York Times, National Geographic. Aunque portaba un cordón de Telemundo al momento de la grabación del video, Noticias Telemundo dijo que Arredondo no se encontraba trabajando para la compañía en Ucrania.

Las autoridades ucranianas acusaron a los "ocupantes rusos" de abrir fuego contra el coche de los dos periodistas estadounidenses.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sus siglas en inglés) afirmó que el ataque supone una violación de la ley internacional.

La muerte de Renaud, de 51 años, fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, quien culpó a las fuerzas rusas del suceso.

En un primer momento, se divulgó que era periodista de The New York Times, extremo posteriormente desmentido por dicho diario, con el que Renaud sí había colaborado hace algunos años.

Poco después del fallecimiento del camarógrafo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió una investigación para esclarecer las causas, mientras que el Gobierno de Estados Unidos prometió aplicar las "consecuencias apropiadas", aunque apuntó que está en contacto con las autoridades ucranianas para lograr más información sobre el incidente.

Según su página web personal, Renaud trabajaba frecuentemente con su hermano en la producción de documentales y programas de televisión y había recibido un premio Peabody por su trabajo.