Falla primer lanzamiento del cohete H3 y Japón lo destruye

TOKIO - La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) envió este martes una orden de destrucción a su cohete H3 minutos después de que despegara para su vuelo inaugural por un aparente fallo en sus motores secundarios, tras un anterior intento de lanzamiento suspendido el pasado febrero.

Desarrollado conjuntamente por la JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, el cohete despegó del Centro Espacial Tanegashima, en Kagoshima (suroeste), a las 10:37 de la mañana de este martes, sin embargo, minutos después del despegue, sus motores secundarios no lograron encenderse por lo que la JAXA envió una orden de autodestrucción del mismo.

En una rueda de prensa posterior al nuevo intento, la JAXA señaló que todavía se desconoce el motivo por el cual los motores secundarios no llegaron a funcionar y apuntó que se encuentran investigando la causa.

"Estamos buscando la competitividad internacional y el mantenimiento de la independencia con un cohete que sea fácil de operar, de precio competitivo y que sea fiable para lanzar satélites", explicó el presidente de la JAXA, Hiroshi Yamakawa, en dicha rueda de prensa.

El fallido lanzamiento, que implica que el país asiático no logró ninguno con éxito el año pasado por primera vez en 18 años, tuvo también cierto impacto en las acciones de Mitsubishi Heavy Industries, que se depreció un 0.37% al final de las negociaciones en el parqué tokiota.

En el anterior intento, el pasado 17 de febrero, el nuevo cohete insignia de Japón no pudo realizar su vuelo inaugural después de que sus impulsores complementarios no se encendieran por lo que no llegó a despegar, aunque los motores principales de la primera fase del mismo sí se encendieron de forma correcta.

El lanzamiento del cohete H3, retrasado varias veces en los últimos años, generaba gran expectación por su peso en el programa aeroespacial nipón y la próxima generación de desarrollo espacial.

El primer vuelo del cohete estaba originalmente programado para finales de marzo de 2021, pero la fecha se retrasó alrededor de dos años debido a problemas con el motor de su primera fase LE-9, recientemente desarrollado, y por el reemplazo de piezas.

El H3, que está llamado a sustituir a los modelos H2-A y H2-B empleados por JAXA para poner en órbita satélites, es el primer cohete espacial en utilizar en su primera fase un motor (el mencionado LE-9) que funciona con un ciclo expansor, un sistema que mejora la eficiencia en el uso de combustible.

Su coste es también cerca de un 50% menos que el de su predecesor, en unos 5,000 millones de yenes (unos 34.4 millones de euros), con una capacidad de lanzamiento de satélites mayor.

El cohete, que supone la primera renovación del vehículo insignia de lanzamiento del país en dos décadas, debe poner en órbita el satélite de observación terrestre DAICHI-3, que se utilizará para monitorizar la situación en zonas afectadas por desastres.

Japón buscaría con este nuevo modelo incrementar los pedidos de lanzamientos de satélites nacionales e internacionales gracias a la alta tasa de éxito del H2-A, que sólo falló una vez en 46 lanzamientos desde 2001.