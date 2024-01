¿Comprarías una? Esta ciudad de Europa vende casas por 13 centavos

Olvídate de ofrecer un centavo por tus pensamientos (como el dicho en inglés "A penny for your thoughts"). ¿Qué tal 13 centavos por una casa en Croacia?

Legrad, una ciudad en el norte de Croacia, está tratando de que más personas se establezcan en la zona ofreciendo casas por unos centavos en una iniciativa que nació en 2018.

La pequeña ciudad, con alrededor de 2,000 habitantes, limita con Hungría y ha visto su población disminuir desde el colapso del imperio austrohúngaro en 1918.

En enero, funcionarios del gobierno anunciaron que otro lote de casas estaba listo para la venta a sólo 13 centavos.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Para ser elegible para comprar una de las casas, los solicitantes deben tener menos de 45 años, estar en unión matrimonial o extramatrimonial y no tener antecedentes penales.

En particular, si desea adquirir una de estas casas de bajo costo, los solicitantes no pueden tener otra propiedad, aunque los funcionarios no especifican si eso significa en Croacia o en cualquier otro lugar del mundo.

El medio de comunicación local croata HRT informó que desde que comenzó el programa en 2018, hoy hay más niños que hace cinco años y, como resultado, incluso están construyendo una nueva guardería.

"Se han vendido en total cinco casas listas para ser ocupadas. Ya se han mudado tres familias y lo que nos alegra es que las tres familias recibieron a un nuevo miembro durante su mudanza. Esto ha aumentado el número de niños en la guardería. ", dijo a HRT Ivan Sabolić, alcalde de Legrad.

En 2021, Legrad puso a la venta 19 casas vacías y obras de construcción abandonadas al precio de 1 kuna, la moneda croata de la época. Se vendieron 17, según Reuters. Las casas estaban deterioradas, por lo que, para ayudar, el municipio dijo que pagaría 25,000 kunas (unos $ 3,558) por las renovaciones necesarias.

Para los nuevos residentes que quisieran comprar una casa de propiedad privada, la ciudad ofrecía cubrir el 20% del precio o hasta 35,000 kunas (alrededor de $ 5,056). No está claro si la ciudad ofrecerá los mismos incentivos esta vez.

Croacia no es el primer país que adopta este tipo de estrategias para traer nuevos residentes a sus poblaciones cada vez más reducidas. Mussomeli, una ciudad de Sicilia, se volvió viral por vender casas deterioradas por 1 euro.

La estrella de "Los Soprano" y "Good Fellas", Lorraine Bracco, también se unió a esta tendencia cuando compró una casa por 1 euro en otra ciudad italiana llamada Sambuca di Sicilia.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Celia Fernandez para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.