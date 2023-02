Cantante estadounidense lanza canción que incluye al presidente Volodymyr Zelenskyy

NASHVILLE, Tennessee — Hace un año, la estrella del country Brad Paisley vio las noticias en televisión cuando las tropas rusas invadieron Ucrania y, como muchas personas en todo el mundo, se sintió impotente ante las imágenes de personas que huían de sus hogares.

“El mundo se sentía como si estuviera en un lugar nuevo que no había estado en décadas”, recuerda el tres veces ganador del Grammy.

Este viernes, el primer aniversario del comienzo de la guerra, Paisley lanzará una nueva canción llamada "Same Here", con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy hablando con orgullo sobre su país y su gente.

La canción es la primera de Paisley de su nuevo disco, "Son of the Mountains", que se lanzará a finales de este año en Universal Music Group Nashville.

El nativo de West Virginia escribió la canción con Lee Thomas Miller (coautor de los éxitos de Paisley "The World" y "Perfect Storm") y el líder de Dawes, Taylor Goldsmith. Es una narración en tres partes que reflexiona sobre las similitudes universales, a pesar de la distancia y el idioma.

Si bien no menciona específicamente a Ucrania, la canción termina con Paisley y Zelenskyy en una conversación, grabada durante una videollamada. Zelenskyy habla sobre el deseo de libertad de los ucranianos y agrega: “No hay distancia entre nuestros dos países en tales valores”.

“Simplemente no hay diferencias”, dijo Paisley a The Associated Press. “Puedes ponernos en diferentes lugares con diferentes banderas y diferentes idiomas, pero tenemos muchas similitudes”.

Paisley es uno de varios embajadores famosos del esfuerzo de financiación colectiva United24 de Ucrania y ha donado su tiempo para otros esfuerzos de recaudación de fondos para ayudar a los ucranianos. Pero incluso él pensó que sería una posibilidad remota contar con la participación directa de Zelenskyy, quien ha viajado por el mundo defendiendo los esfuerzos militares y de recuperación de Ucrania.

“Creo que entiende que el arte es la forma de llegar a la mayoría de las personas, especialmente al corazón”, dijo Paisley sobre Zelenskyy, quien fue actor y comediante antes de convertirse en presidente.

“Él puede dar tantos discursos como pueda dar, pero tal vez es mucho más fácil escuchar algo con una melodía”.

Zelenskyy no solo firmó la canción; también sugirió algunos cambios, dijo Paisley.

Las regalías de Paisley por la canción se donarán a United24 para ayudar a construir viviendas para miles de ucranianos desplazados cuyas casas fueron destruidas en la guerra, dijo. Usar su plataforma para abogar por causas importantes para él siempre ha sido parte de su carrera, ya sea abriendo una tienda de comestibles gratuita en Nashville con su esposa, Kimberly Williams-Paisley, o luchando contra el hambre donando 1 millón de comidas durante la pandemia.

“No podría dormir por la noche si no me lanzara a la cerca con cosas como esta”, dijo Paisley. “Para mí, soy más feliz lidiando con cosas como compositor que son muy verdaderas y muy, muy apasionadas. Y a veces no sé si lo llamarías arriesgado, pero es más como si fuera más grande que yo”.

Paisley trae su pasión al escenario durante los shows en vivo. Ha estado cambiando la letra de su exitosa canción "American Saturday Night", por ejemplo, para reemplazar una referencia a la URSS por "Hay una bandera ucraniana colgada detrás de la barra".

El nuevo disco será su debut en UMG desde que se mudó del sello Arista de Sony, y dijo que "Same Here" refleja los tipos de grandes temas universales que contiene.

“Nos ocupamos de las cosas que suceden en el mundo”, dijo Paisley. “¿Cómo cantas sobre cosas que son realmente importantes, un gran problema en este momento, que tampoco se sienten como si fueran el tipo de cosas sobre las que normalmente estarías cantando? Y sí, en este álbum realmente profundicé y traté de decir algo”.

Paisley, quien visitó a las tropas estadounidenses en Afganistán, dijo que lo invitaron a visitar Ucrania, lo cual le gustaría hacer. Mientras tanto, espera que el mensaje de la canción refuerce al país que ahora enfrenta el segundo año de la guerra.

“Ahí es donde se vuelve realmente gratificante… sentir que tal vez el corazón de esto ayuda a pintar la imagen que quieren pintar”, dijo Paisley.