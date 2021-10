Vehículo con migrantes se incendia en México; 3 muertos y 16 heridos

CIUDAD DE MÉXICO - Las llamas consumieron la camioneta donde viajaba una veintena de migrantes; el accidente ocurrió durante la noche del martes en carreteras del estado de Veracruz.

De un momento a otro el conductor que trasladaba a varios hondureños, perdió el control y el vehículo se impactó contra un muro y después se incendió.

"En la volcadura de lo que es el camión, se desprende lo que es el tanque y eso es lo que se llegó a prender", detalló Óscar Sarracino, enlace regional de Protección Civil.

Lamentablemente tres personas quedaron atrapadas y fueron alcanzadas por las llamas; murieron instantáneamente.

"Tengo entendido que venían de Villahermosa, iban hacia Tijuana", dice Sarracino.

Al resto de los heridos, entre ellos menores, los trasladaron a hospitales cercanos, específicamente en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán.

"Se reportan tres muy graves dos extranjeros y uno mexicano. Los otros diez extranjeros se encuentran delicados por lo que deben estar bajo estricta vigilancia médica", indicó Romana Gutiérrez, de atención hospitalaria.

Algunos quieren quedarse, pero la mayoría busca transitar con libertad para llegar a EEUU.

Desde Honduras, los familiares de Juan José y Nesly Caballero, pasan momentos de angustia y solo esperan que sus pequeños puedan ser repatriados.

"No sé nada de ellos, no sé nada ellos, salieron el lunes pasado quiero saber de ellos, pues si me pueden ayudar", dice Orlando Alvarenga, quien busca información de sus familiares.

Cruzar México no es sencillo. Tan sólo de enero a agosto de este año, las autoridades recuperaron los cuerpos de 46 migrantes que murieron en su trayecto al sueño americano.

Este accidente se registró en una de las vías obligadas para los migrantes centroamericanos y donde en los últimos 30 días han ocurrido tres choques similares, que involucran a quienes van en busca de una mejor oportunidad.