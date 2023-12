Ataque de tiburón: muere mujer en playas de Jalisco donde nadaba junto a su hijo pequeño

CIUDAD DE MÉXICO — Una joven madre mexicana murió por el ataque de un tiburón en una bahía turística del estado occidental de Jalisco, indicaron el domingo autoridades estatales.

El incidente ocurrió el sábado en la Bahía de Melaque del municipio de Cihuatlán cuando una mujer nadaba junto a su hijo de 5 años hacia un parque acuático inflable que estaba unos 25 metros (82 pies) de la orilla de la playa.

En medio de decenas de bañistas apareció el tiburón que se fue hacia la mujer, de 26 años, y le mordió la pierna izquierda.

El director de Protección Civil Bomberos de Cihuatlán, Rafael Araiza, dijo a The Associated Press que pese a la rápida acción del personal de rescate no se pudo salvar a la mujer debido a que el escualo le cortó una “sección de la pierna hasta la altura de la cadera”, lo que le ocasionó un sangrado masivo.

La joven madre vivía en un poblado del municipio de Cihuatlán.

Tras el ataque las autoridades iniciaron la búsqueda del tiburón para capturarlo o cazarlo, pero hasta el momento no ha sido avistado, indicó Araiza.

Ante esa situación las autoridades acordaron el domingo mantener en la alerta y la prohibición de ingreso a las playas de la Bahía de Barra de Navidad, Bahía Melaque y la Bahía de Cuastecomates del estado de Jalisco, precisó el funcionario.

Las autoridades estatales y federales se reunirán el lunes para definir una estrategia para ubicar al tiburón.