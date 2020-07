Pacientes crónicos: las víctimas colaterales de la pandemia en México

MÉXICO - Sentado en el patio de su casa, Saúl Rosado dice que espera la muerte, porque siente que dentro de su cuerpo su existencia se va apagando al no recibir tratamiento para su enfermedad.

"Me cancelaron la cita, ahora me dieron la cita en tres meses, no están dando cita ahorita,y las medicinas; hay medicinas que están escasas", dice Rosado.

En la clínica de la comunidad en la que vive en Oaxaca están dando prioridad a la atención de pacientes con COVID-19, al igual que en todo el país, donde miles de personas enfermas de gravedad están padeciendo lo mismo, según documenta Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

"De acuerdo con datos de la secretaría de Salud, la capacidad hospitalaria no rebasa el 50%, sin embargo, los hospitales no los aceptan por la saturación o por temor a que se contagien de COVID", explica Alejandra Barriguete, investigadora en MCCI.

Y los pacientes también han dejado de ir voluntariamente a los hospitales por no estar cerca del virus.

Ante este panorama muchos enfermos han recurrido a consultorios u hospitales privados en un intento por controlar sus enfermedades o recibir atención de urgencia, pero en ocasiones hasta eso resulta insuficiente.

"No sé si haya sufrido y no pude hacer nada", lamenta María Julia Prieta respecto a su hermano, recientemente muerto.

Sumado al dolor, la impotencia sigue martirizando a María Julia y a su famila: hace unos días su hermano tuvo un ataque de asma y peregrinaron de un hospital a otro en la capital mexicana, hasta que su corazón se detuvo sin recibir atención médica.

"El traslado entre un hospital a otro fue menos de tres minutos y en menos de esos tres minutos mi hermano falleció; nos decían que la prueba rápida de COVID tardaría unos 20 minutos, qué posibilidades tienes, qué posibilidades hay en eso", pregunta Prieto.

Las autoridades mexicanas aseguran que se esfuerzan por atender a este sector, pero los pacientes que tienen enfermedades crónicas y mortales dicen que es imposible tener paciencia cuando el reloj está en su contra.