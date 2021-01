México vive ‘la peor fase de la pandemia’ con más de 156,000 decesos

MÉXICO - Las gráficas que muestran el número de mexicanos que han fallecido durante la pandemia, parecen ya no caber en las pantallas.

A casi un año de haberse registrado aquí el primer caso, México ascendió al tercer lugar en la lista de países donde más vidas se han perdido por el virus.

"El porcentaje de letalidad continua siendo el mismo 6%. Esto significa que de cada 100 personas que se confirman a COVID-19, lamentablemente seis fallecen", dijo José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la secretaría de Salud.

Con más de 156,000 muertes que lamentar, México rebasó a India y se colocó solo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

A nivel nacional, la capital del país, Estado de México y Jalisco son las entidades que concentran el mayor número de víctimas mortales.

Dos familiares y decenas de amigos y conocidos de Arturo Vázquez forman parte de las cifras. Por ello, lamenta que su tierra se haya convertido en uno de los sitios más letales en esta emergencia sanitaria.

Acuden a los filtros sanitarios instalados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Aquí ya se huele a muerte. Esta pequeña la colonia, pero ya van más de 150 personas", dice Vázquez.

En medio del luto que le dejó esta tragedia, Édgar Covarrubias cree que todos son responsables, tanto el gobierno y sus estrategias, como los ciudadanos.

"Por las malas costumbres que tenemos de usar mal el cubrebocas, no sanitizar, no limpiar y seguir asistiendo a lugares donde no", dice Covarrubias.

Y el panorama no es alentador, indican las estadísticas, ya que casi la mitad de la república está en semáforo rojo, los hospitales continúan llenos y los contagios no se detienen.